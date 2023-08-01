PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Disney'in “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti'den çok sert tepki

Disney'in “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti çok sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 20:49 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 21:04
Disney’in “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti’den çok sert tepki

Ermeni lobisinin Atatürk dizisinin iptal edilmesi için Disney'e yoğun baskı uygulaması sonucu Disney, Temmuz ayının başında bu baskılara yanıt olarak bir açıklama yayınlamış ve Atatürk dizisinin Disney Plus'ta yayınlanacağını duyurmuştu.



SKANDAL KARAR ALINDI
Ermeni lobisinin yoğun baskısı sonucu ABD merkezli Disney skandal bir karara imza attı. Disney 'Atatürk' dizisinin yayınlamadan kaldırılmasına karara verdi. Skandal karara sosyal medyadan büyük tepkiler yağdı.



AK PARİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ
Disney'in "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti çok sert tepki gösterdi.



AK Parti Sözcü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA