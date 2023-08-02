İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na savaş manifestosu! Kemalciler ’10 Ağustos’ dedi, Ekremciler 5 gün öne çekti: ’İlçe kongreleri’ planı...

Cumhuriyet Halk Partisi
, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.
'Zoom' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu
'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu
, geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor"
çıkışında bulundu.
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Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY PLANI: İSTANBUL'U KAZANIRSA KASIMDA TOPLAR
Bilindiği üzere 'değişim' kaosuyla boğuşan CHP
bir yandan da kurultay sürecine hazırlanıyor. Kurultay tarihi il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. İlçe kongreleri, 5 Ağustos-10 Eylül döneminde tamamlandıktan sonra bu kongrelerde seçilen delegelerle, 16 Eylül-15 Ekim arasında il kongreleri gerçekleştirecek.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul
kongresini kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.
Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'ndan çarğıcı bir hamle daha geldi. İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti.
"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI
Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.
'Değişim' yemeği Ekrem İmamoğlu'nun pek de umduğu gibi geçmedi...
"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"
O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.