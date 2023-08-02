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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na savaş manifestosu! Kemalciler '10 Ağustos' dedi, Ekremciler 5 gün öne çekti: 'İlçe kongreleri' planı...

CHP 'değişim' sancısı çekiyor... Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı boyut kazanarak büyüyor. Geride bıraktığımız günlerde "CHP'de lider ve yönetiminin değişmeli" çıkışında bulunan İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu yeme" buluşması organize edip CHP'nin ağır toplarıyla bir araya geldi. Ancak umduğunu bulamadı, 'aday olma' yanıtını aldı. Bir yandan da gözler İmamoğlu'nun açıklayacağı manifestoya çevrildi. 'Kemalci'ler 10 Ağustos'u işaret ederken, 'Ekremci'ler, ilçe kongrelerine dikkat çekerek İmamoğlu'nun 10 Ağustos’tan önce konuşmak istediğini dillendirdi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 08:47 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 09:00
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na savaş manifestosu! Kemalciler ’10 Ağustos’ dedi, Ekremciler 5 gün öne çekti: ’İlçe kongreleri’ planı...
Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.

'Zoom' cuntasıyla 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulundu.


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Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY PLANI: İSTANBUL'U KAZANIRSA KASIMDA TOPLAR
Bilindiği üzere 'değişim' kaosuyla boğuşan CHP bir yandan da kurultay sürecine hazırlanıyor. Kurultay tarihi il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. İlçe kongreleri, 5 Ağustos-10 Eylül döneminde tamamlandıktan sonra bu kongrelerde seçilen delegelerle, 16 Eylül-15 Ekim arasında il kongreleri gerçekleştirecek.


CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul kongresini kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.


Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'ndan çarğıcı bir hamle daha geldi. İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti.


"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI
Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.



'Değişim' yemeği Ekrem İmamoğlu'nun pek de umduğu gibi geçmedi...

"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"
O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

'KEMAL'CİLER: İMAMOĞLU 10 AĞUSTOS'TA MANİFESTO AÇIKLAYACAK
Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun 10 Ağustos'ta manifesto duyuracağı bilgisini paylaştı. CHP'li Barış Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos'ta bunu duyurması bekleniyor" dedi.

Bu duruma Ekremci kanattan yanıt gecikmedi...

'EKREM'CİLER: MANİFESTO 10 AĞUSTOS'TAN ÖNCE AÇIKLANACAK
İmamoğlu'na yakın yayınlarıyla ön plana çıkan yandaş Sözcü'de Aytunç Erkin, "İmamoğlu, 10 Ağustos'tan önce konuşmak istiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yarkadaş'ın 10 Ağustos'ta manifesto açıklayacak sözlerine gönderme yapılan yazıda, "Herkesin dilinde 10 Ağustos var. Ancak Ekrem Başkan bu tarihten daha önce de açıklama yapabilir. 5 Ağustos ya da daha öncesinde konuşabilir ve yol haritasını anlatabilir" denildi.

Erkin, İmamoğlu'na yakın kaynakların manifestonun 5 Ağustos'ta açıklanacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı;

Çünkü; CHP'de ilçe örgütlerinin kongreleri 5 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 10 Eylül Pazar günü tamamlanacak. İlçe kongrelerine ilişkin itiraz süresinin bitiminin ardından 16 Eylül Cumartesi günü il kongreleri başlayacak. İl kongreleri de 15 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. İl kongrelerinin bitiminin ardından CHP Parti Meclisi'nin (PM) belirleyeceği bir tarihte olağan kurultay yapılacak.



NİYETLERİ 5 AĞUSTOS... ANCAK METİN HAZIR DEĞİL!
İmamoğlu öncülüğündeki değişimciler, ilçe kongrelerinin başladığı gün veya öncesinde açıklama yapmanın daha doğru olacağını düşünürken metnin henüz hazır olmayışından dert yanıyor.


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