İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na savaş manifestosu! Kemalciler ’10 Ağustos’ dedi, Ekremciler 5 gün öne çekti: ’İlçe kongreleri’ planı...

Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.

Tam da bu noktada Ekrem İmamoğlu'ndan çarğıcı bir hamle daha geldi. İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını toplayıp 'Kılıçdaroğlu'nu yeme' buluşması organize etti.



"KILIÇDAROĞLU'NU YEME" BULUŞMASI

Görüşmeye CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da katıldı.







'Değişim' yemeği Ekrem İmamoğlu'nun pek de umduğu gibi geçmedi...



"DEĞİŞİM' YEMEĞİ BOĞAZINDA KALDI: "ADAY OLMA EKREM"

O akşam organize edilen yemekte bulunan CHP'li Murat Karayalçın, İmamoğlu'na "aday olma" dediğini, İmamoğlu'nun da 'gülümseyerek' yanıt verdiğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.