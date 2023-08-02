CHP’li başkanlardan halka eziyet! İstanbul, Ankara, İzmir, Adana... Beceriksizlikleri vatandaşı çileden çıkardı

GREVLERİN ÇİLESİNİ HALK ÇEKİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetim anlayışı iflas etti. Belediyeyi 4 yıllık görev süresi içinde borç batağına sürükleyen Soyer'in yönetimindeki büyükşehirde işçisinden memuruna tüm çalışanlar, alacakları zamanında ödenmediği için iş bırakmaya başladı.

Metro ve tramvaydaki grev sürerken bu sefer de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan 18 bin işçi ile belediye çatısı altında görev yapan 6 bin memur iş bıraktı.

İş bırakmalarda İzmir'de hayat resmen durdu. İzmir'de metro ve tramvay seferlerinin durması üzerine vatandaşlar otobüs duraklarında mağdur oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile yola çıkınca ana arterlerde trafik resmen kilit oldu.

Yolcu yoğunluğunu azaltmak için ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından konulan ek otobüs seferleri de yeterli gelmeyince yaz aylarının en sıcak günlerinde İzmirliler otobüslerde yolculuk yapmak zorunda kaldı.