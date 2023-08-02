Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! "Barış köprüsü" vurgusu: Karadeniz Girişimi'nin devamı için çaba gösterilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kalındı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür eden Başkan Erdoğan, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.





"BARIŞ KÖPRÜSÜ" VURGUSU

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin önemine vurgu yaptı.