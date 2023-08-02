CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na baskı büyüyor! İlhan Cihaner’den ’dağılırız’ çıkışı

ZOOM, İNTERNET SİTESİ, YEMEKLER... Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalışıyor.

EKREM İMAMOĞLU VE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA KOLTUK KAVGASI Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta İstanbul'u işaret ediyor... Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.

BİR ÇIKIŞ DA İLHAN CİHANER'DEN

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında savaş sürerken bir çıkış da CHP'de sol kanadı oluşturduğunu savunan 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri ve eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den geldi.