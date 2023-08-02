İYİ Partili Oktay Vural'dan jandarma kovalayan CHP'li Mahmut Tanal'a yaylım ateşi: "Gezi'de konu ağaç değildi Akbelen'de de olmadığı kesin"



*İlgili haberi okumak için görsele tıklayınız



NE OLMUŞTU?

*İlgili haberi okumak için görsele tıklayınız Muğla 'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti...



CHP'li Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır eylemcileri azarlarken; Mustafa Sarıgül de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup tartakladı.





TANAL JANDARMAYA HAKARET EDİP KOVALADI

Öte yandan Tanal, bölgede GBT kontrolü yapan jandarma personeline 'eşkıya' deyip hakaret etti. Mehmetçik'in elindeki belgeyi almak isteyen Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.



Bu durum Akbelen'de meselenin ağaç olmadığını ve CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha açık etti.



İçişleri Bakanlığı, jandarma personeline 'eşkıya' diyerek hakaret eden CHP'li Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.





Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.



Söz konusu açıklamada, "Kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir." denildi.