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İYİ Partili Oktay Vural'dan jandarma kovalayan CHP'li Mahmut Tanal'a yaylım ateşi: "Gezi'de konu ağaç değildi Akbelen'de de olmadığı kesin"

CHP ve İYİ Parti arasında 'Akbelen' krizi patlak verdi. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, jandarmaya hakaret edip kovalayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı "Yani orada jandarmaya verilen bir görev var. Siyasi irade ve mülki iradenin verdiği bir görev... Orada jandarmayı suçlamanın ne anlamı var? Ne anlamı var efendim böyle bir şeyin?" sözleriyle hedef aldı. Vural, "Gezi Parkı'nda konu ağaç değilse, Akbelen'de de olmadığı kesin" diyerek CHP destekli marjinal grupların Akbelen'deki provokasyonuna da dikkat çekti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 12:19 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 12:36
İYİ Partili Oktay Vural’dan jandarma kovalayan CHP’li Mahmut Tanal’a yaylım ateşi: Gezi’de konu ağaç değildi Akbelen’de de olmadığı kesin
28 Mayıs'taki tarihi hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. İki parti şimdi de Akbelen'deki provokasyon üzerinden birbirine girdi.



İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, CHP yandaşı KRT'de konuk olduğu programda Akbelen'de yaşananlar üzerinden CHP'ye tepki gösterdi.


JANDARMA KOVALAYAN MAHMUT TANAL'I YERDEN YERE VURDU
Jandarmaya hakaret edip kovalayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı hiddetli bir şekilde hedef alan Vural, "Yani orada jandarmaya verilen bir görev var. Siyasi irade ve mülki iradenin verdiği bir görev... Orada jandarmayı suçlamanın ne anlamı var? Ne anlamı var efendim böyle bir şeyin?" ifadelerini kullandı.


CHP DESTEKLİ MARJİNAL GRUPLARIN PROVOKASYONUNA DİKKAT ÇEKTİ
Vural, "Gezi Parkı'nda konu ağaç değilse, Akbelen'de de olmadığı kesin" diyerek CHP destekli marjinal grupların Akbelen'deki provokasyonuna da dikkat çekti.

FONDAŞIN AYARI KAÇTI: HINCINI KJ İLE ALDI
Bunun üzerine CHP yandaşı kanal KJ üzerinden Vural'ı hedef gösterip "Keseni değil koruyanı hedef aldı" başlığını attı.

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NE OLMUŞTU?
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti...

CHP'li Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır eylemcileri azarlarken; Mustafa Sarıgül de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup tartakladı.



TANAL JANDARMAYA HAKARET EDİP KOVALADI
Öte yandan Tanal, bölgede GBT kontrolü yapan jandarma personeline 'eşkıya' deyip hakaret etti. Mehmetçik'in elindeki belgeyi almak isteyen Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

Bu durum Akbelen'de meselenin ağaç olmadığını ve CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha açık etti.

İçişleri Bakanlığı, jandarma personeline 'eşkıya' diyerek hakaret eden CHP'li Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.



Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, "Kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir." denildi.


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