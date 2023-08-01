CHP’de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimlerinde yaşadığı hezimetin ardından şimdi de Ankara ve İstanbul kriziyle boğuşuyor. "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zoom cuntasının ifşası sonrası, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" diyerek bir adım daha attı. Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışları Genel Başkanlık koltuğuna oturamasa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun boğma planı olarak elinde tuttuğu 'İstanbul adaylığından kaçma hamlesi' olarak yorumlanırken bunu doğrulayan kulis bilgileri geldi.

HEM İMAMOĞLU HEM YAVAŞ ADAY OLMAK İSTEMİYOR

İstanbul'un ve Ankara'nın kaybedileceğini bilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmak istemediği ve bu sebeplerle Kemal Kılıçdaroğlu'na şart koştuğu konuşuluyor... İddialara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu yeniden aday olması için Kılıçdaroğlu'nun istifasını şart koşuyor Yavaş ise İYİ Parti ile ittifak olması gerektiğini savunarak "Sadece CHP ile kazanamayacağım ortada" savunmasını yapıyor.