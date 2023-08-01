CHP’de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN BASTIRACAK
Konuştuğum kaynak, İmamoğlu, kurultayda kaybetse bile yerel seçimin hemen sonrasında olağanüstü kurultay için bastıracağının altını çizdi. Olağan kurultayda olmasa da yerel seçimleri de kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun daha kolay devrileceğini planlıyor.
SADECE CHP İLE MİLLİYETÇİ OYLARI ALAMAM
CHP'de bir başka sıkıntı da Ankara'da var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimde İYİ Parti'nin kendisini desteklememesi ve aday göstermesi durumumda yola devam etmeyecek. Yavaş'ın yakın çevresine "İYİ Parti desteklemezse milliyetçi oylardan bana bir tane bile gelmez. Sadece CHP ile kazanamayacağım ortada. Bu yüzden Meral Hanım'ı ikna edemezsem kesinlikle aday olmayacağım. Kaybedeceğimi bile bile bir seçim girmem" dediği ifade ediliyor."
TAKVİM.COM.TR KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU'NU BOĞMA PLANINI YAZMIŞTI
Takvim.com.tr Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu boğma planını ve İmamoğlu'nun çıkışlarının arka planını yazmıştı.
İMAMOĞLU İBB'DEN KAÇMAK İSTİYOR KILIÇDAROĞLU İBB'Yİ İŞARET EDİYOR
Her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan, takip eden süreçte internet sitesi kurup zoom cuntasıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik adımlar atan Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu Belediye Başkanları toplantısında da yüz yüze restleşti. Ardından "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulunan İmamoğlu daha sonra bir makale yazarak Kılıçdaroğlu'na karşı savaşı daha da kızıştırdı.
Ekrem İmamoğlu bu çıkışları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'boğma planına' karşı bir kaçış yolu olarak yapıyor...
Kulislerde konuşulanlara göre İstanbul'un kaybedileceğini bilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu tekrar İBB'ye aday gösterecek ve siyasetten silecek... İmamoğlu ise aday olmamak için elinden geleni yapacak.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU İMAMOĞLU'NA BIRAKMAK İSTEMİYOR YİNE İSTANBUL İŞARET EDİLDİ
Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu Ekrem İmamoğlu'na bırakmak istemediğini ve İmamoğlu İstanbul'a aday olmak isterse aday göstereceğini aktardı.
İYİ PARTİ İTTİFAKI BİTİRİYOR
Öte yandan İYİ Parti de CHP ile ittifaka sıcak bakmıyor.
Akşener'in kurmayları CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi.
Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.
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İYİ PARTİLİ HATİPOĞLU: "CHP İLE İTTİFAK İSTEMİYORUM, ALEYHİMİZE ÇALIŞIYORLAR"
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle... Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" açıklamasını imza atarak ittifakta yeni bir kaosun fitilini ateşledi.
CHP'nin İYİ Parti aleyhinde çalıştığını söyleyen Hatipoğlu, CHP'nin yerel seçimlerde kazanması şansını 'sıfır' olarak tanımladı.
"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK" DİYEN AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de çarpıcı bir çıkış yaptı.
İYİ PARTİ TABANI İTTİFAKSIZ SEÇİM İSTİYOR
Usta parti tabanının seçime müstakil girmek istediğini belirterek, "Biz şu anda teşkilatlarımızı dolaşıyoruz. Her milletvekili kendi teşkilatını dolaşıyor. Teşkilat başkanı şu anda 30'un üzerinde ili dolaştı. Teşkilatlarla kendi tabanımızla görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak 'Ne tür seçenekler olabilir' şeklinde... Şu anda verilmiş bir karar yok ama İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" açıklamasını yaptı.
CHP'SİZ YEREL SEÇİM PLANI
Erhan Usta'nın "İYİ Parti'nin kendi logosuyla herhangi bir seçim ittifakı olmadan yerel seçimlere girmesi şeklinde ağırlıklı bir görüş var teşkilatlarda ve bizim tabanımızda" sözleri İYİ Parti'nin CHP'siz yerel seçim planını da bir kez daha gözler önüne serdi.