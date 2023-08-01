Son dakika: Yerel seçim mesajı! MHP lideri Devlet Bahçeli: Muhalefet belediyeleri milli iradeyle el değiştirmeli

"KAZANAN HEM TÜRKİYE HEM DE TÜRK MİLLETİ OLMUŞTUR" MHP Lideri yaptığı açıklamada: "Demokratik ve hukuk ilkeleri çerçevesinde aziz milletimizin takdir ve tercihiyle yapılan 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hitamında bir yanda 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tecelli etmiş, diğer yanda da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin teşekkülü sağlanmıştır.

MHP Lideri Devlet Bahçeli , yazılı açıklamasında 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Türkiye ve Türk milletinin kazandığını belirterek, "Bu mezkur ve müstesna kazanımın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Türk milleti, Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde mühim ve müessir bir kazanıma imza atmış, kutlu iradesiyle önümüzdeki beş yılın ve Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını belirlemiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mümeyyiz ve stratejik avantajları mucibince bir haftayı bile bulmayan süre içinde kabine kurulmuş, bu suretle yasama-yürütme arasında uyum tezahür ederek siyasi istikrar korunmuştur.

Kaldı ki ülkemizi dibi zifiri karanlık uçurumlara çekmek için amaç, arayış ve arzu içinde kıvranan muhtelif iç ve dış fesat yuvalarına fırsat verilmemiştir. Egemenliğin yegâne sahibi olan milletimiz istikbal ve istiklal haklarına gölge düşürmediği gibi zillet ve hezimet siyasetine de şans tanımamıştır.

Milli Mücadele yıllarının akıl ve ahlakının yanı sıra Cumhuriyet'in kuruluşuna refakat eden ruh ve duruş elbette Cumhur İttifakı'nda tecessüm ederek Türkiye'nin ilerleyiş ve yükseliş kararlılığını her cepheden desteklemiştir.