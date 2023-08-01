7 yıldır aranan FETÖ’cü eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser tutuklandı! Skandal tehditler...

ARİF OKTAY ESER'DEN SAHTE PASAPORT VE YÜKLÜ DÖVİZ ÇIKTI Eser'in üzerinde ve adresindeki aramada 2 sahte kimlik ve pasaport, FETÖ'nün simgesi olarak bilenen 1 ABD doları, yüklü miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eser, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Eser, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

"TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİLDİR"

erör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber'de operasyonu yorumladı.

FETÖ tehlikesinin geçmediğine dikkat çeken Başbuğ, "Bir takım odaklar pusuda bekliyordu. Şer güçler kendi istedikleri kişilerin iktidara gelmesini istiyordu. Teröristin söylediği ifade de bizim bu tespitin ne kadar doğru olduğunu göstermekte. Demek ki bunların içeride bir takım yol arkadaşları var. İşbirliği içinde olduğu yapılar var. Söylenen cümlelerin (FETÖ'cülerin döneceğiz sözleri) arka planında da bu var. Ülkenin aleyhine faaliyette bulunan bir yapı var." dedi.

15 Temmuz 2016'daki kalleş darbe girişi sonrası ortaya çıkan tablo ve son seçim sürecinde yaşananlarla ilgili de konuşan Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele devam ediyor. Özellikle de ülke içerisinde PKK'ya karşı çok ciddi bir noktaya geldik. Ama onun yol arkadaşı FETÖ için yapılacak çok şey var. Bu üzerine konuştuğumuz mahlûkat 7 yıldır firarda olan üzerinde her türlü sahtekârlığın olduğu bir kişi. Ama sorsan 'Türklük' ve 'Müslümanlık' diye yola çıktı. İddiası o! Ama işin içinde sahtekârlık, hırsızlık yalan dolan her şey var. Örgütün iliklerine kadar işlemiş bir özelliği bu. Sürekli kılık değiştiren ve üzerine sahte kimlikler çıkan bir bildiğiniz sıradan bir dolandırıcı niteliğinde kişi.

Bu kişi soğukkanlılıkla, pişkinlikle 'yeniden geleceğiz' diyor. Şimdi ortada 2 tane hayal var! 'Yeniden geleceğiz' hayali ve bir diğeri ise 'Bir gün muhakkak er ya da geç ölü ya da diri bizi yakalayacaklar' gerçeği! Ama gerçeği görmekten imtina eden biri. Ama şuan yakalandı ve korktuğu başına geldi. Hesap vermek üzere adli makamların huzurundadır. Sorgusunda çok daha kritik bilgilere ulaşılacak. Burada önemli olan husus ise dünyanın neresine giderlerse gitsinler bu teröristlere muhakkak bir şekilde ölü ve ya da diri yaptıklarının bedelini ödetiyoruz. Bu bir vakadır. Bununla ilgili çok örnek var. Bu cesareti nereden aldığı hususu önemlidir. Buna kimlerin ne şekilde ve nasıl inandırıldığı masalı önemlidir. Seçime yaklaştığımız anlarda bunu çık duyar olduk.