FETÖ borsasına akılalmaz beraat! 200 bin dolarlık rüşvet suç kaydı sayılmadı

İstanbul ünlü bir nakliye şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı G.Ç. savcılığa gelerek babası Ş.Ç.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü polislerince FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınmak istediğini, kendi avukatları olan Mehmet Asım İplikçioğlu'nun önce dosya hakkında gizlilik kararı nedeniyle bilgi alamadığını, daha sonra ise "polislerle irtibatlı bir şahıs bana ulaştı, dosya içeriği ile ilgili bilgiler verdi" dediğini söyledi. G.Ç., devamında avukatın kendisine bu aracı sayesinde polislerin babası Ş.Ç. lehine fezleke düzenleyeceklerini, ifade verdikten sonra serbest bırakabileceklerini ancak bunun karşılığında 150 bin dolar para istediklerini söyledi.

ORGANİZATÖR KAZIM YİĞİT AKALIN ÇIKMIŞTI İş insanı G.Ç. babası için yapılan söz konusu teklif üzerine harekete geçerek savcılığa ihbarda bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada polislerle iş insanı G.Ç. lehine fezleke hazırlanmasındaki organizatörün, Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu 'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında iddianame hazırlandı. İddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Mağdur', Ş.Ç isimli iş insanı "Suçtan zarar gören", oğlu iş insanı G.Ç. ise "Müşteki" sıfatıyla yer aldı. İddianamenin deliller kısmında ise müşteki G.Ç.'nin şikayet dilekçeleri, G.Ç. ile avukat Mehmet İplikçioğlu arasında yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları ve çözümü ve İplikçioğlu'nun ifadesi yer aldı.

İplikçioğlu'nun ayrıca avukat Kazım Yiğit Akalın'la arasında yapılan Facetime ve Whatsapp görüşme ekran görüntüleri, aralarında yapılan telefon görüşmelerine ait ses kayıtları, Akalın'a ait HTS kayıtları ve el konulan dijitallerin imaj alma ve inceleme tutanakları yer aldı. Akalın'ın irtibatlarına yönelik teknik takip ve HTS incelemesinde bulunuldu. Akalın'ın B.Y. , E.O.T., İ.İ., R.E. isimli polis memurlarıyla, söz konusu süre zarfında iletişimleri ve farklı tarihlerde birliktelikleri olduğu ortaya çıkarıldı.