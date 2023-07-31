FETÖ borsasına akılalmaz beraat! 200 bin dolarlık rüşvet suç kaydı sayılmadı

AKALIN FETÖ ŞÜPHELİSİ İŞ İNSANININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Akalın'ın, iş insanının avukatı Mehmet İplikçioğlu'na ilk olarak 1 Mart tarihinde Whatsapp üzerinden, "Mehmet ağabeyciğim iyi geceler. Yarın müsaitliğiniz olur mu 11 gibi?" şeklinde mesaj attı. İplikçioğlu da "Yarın 11.30 daha rahat olur" diyerek ofisine davet etti. Avukat İplikçioğlu'nun ofisine giden Kazım Yiğit Akalın, burada "Abi senin Ş.Ç. diye bir müvekkilin var m?" diye sordu. İplikçioğlu'nun bu soruya "evet" cevabı vermesi üzerine Akalın, "Abi bana ulaştılar ve Avukat Mehmet Asım İplikçioğlu'nu tanıyor musun, onun Ş.Ç. diye bir müvekkili var. Kendisinin bir dosyası var. Yardımcı olabileceklerini söylüyorlar ama bunun bir bedeli olacak diyorlar" dedi.
200 BİN DOLAR
Bu teklifi müvekkillerine ileten İplikçioğlu, iş insanının "Karşılığında ne istiyorlar" sorusuyla karşılaştı ve cevabını ertesi gün Kazım Yiğit Akalın'la yapacağı ikinci görüşme sonrası öğreneceğini bildirdi. Akalın, İplikçioğlu'nun ofisine tekrar gelerek, "Her şey ayarlanacak, emniyetten serbest bırakılır" dediğini aktardı. Akalın, aracıların bunun karşılığında 200 bin dolar istediğini iletti. İplikçioğlu da bu teklifi müvekkillerine iletti. İş insanının söz konusu yaşananları ihbar etmesiyle birlikte başlatılan soruşturmada ilk etapta avukat Mehmet İplikçioğlu'nun 29 Mart'ta 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alındı.
Bunu öğrenen FETÖ borsasının organizatörü Kazım Yiğit Akalın panikleyerek, savcılığa müracaat etti ve ifade vermek istediğini beyan etti. Savcılığa dilekçe de sunan Akalın, dilekçesinde İplikçioğlu ile iş insanı hakkındaki soruşturması hususunda konuştuğunu, avukatlık hizmeti sunmayı teklif ettiğini, avukatlık ücreti için ise 50 bin dolar talep ettiği iddiasında bulundu. Şüpheli avukatın, İplikçioğlu ile söz konusu dosya üzerinde görüştüğünü kabul etmesi dikkat çekti.
RÜŞVETE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN CEZA ALDI
4'ü polis 2'si avukat 6 kişilik FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı ortaya çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen sanık avukat Akalın'ı "rüşvete teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kazım Yiğit Akalın'ı ayrıca aynı suç kapsamında 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına mahkum eden heyet, sanık avukat Mehmet Asım İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.Heyet, sanık polisler İsmail İ, Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E'nin "rüşvet" suçundan beraatlerini kararlaştırdı. Bunun üzerine soruşturma savcısı tarafından dosya istinaf edildi. İstanbul Bölge Adliyesi 13. Ceza Dairesi'ne gelen dosya kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi şaşırtan bir karar verdi.
DELİLLER HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLMİŞ
13. Ceza Dairesi, sanık avukat Kazım Yiğit Akalın ile mağdurlar arasında doğrudan bir görüşme olmadığını, gerçekleşen bir adet görüşmeye ilişkin ses kaydı bulunduğu, bu ses kayıtlarının hukuka aykırı olup delil olarak dikkate alınmayacağını belirterek mahkumiyete yetecek yeterli delil bulunmadığından sanıklar hakkında verilen cezaları bozarak beraat kararı verilmesini kararlaştırdı. Ceza dairesi Bölge Adliye Mahkemesine temyiz nedenleri içeren bir dilekçe verilerek dosyanın Yargıtay'a temyiz edilmesinin de açık olduğunu kaydetti.