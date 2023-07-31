İzmir’de grev! Metro ve tramvay çalışanları iş bıraktı

Giral, grev kararı alınsa da işçilerin emeği için görüşmelere her zaman açık olduklarını belirterek, "Bizi bu grev kararını uygulamaya koymaya zorlayanlar, zorda bırakanlar artık düşünsün. Kapımız açık bekliyoruz. Bu saatten sonra iş yerlerine kimse girmeyecek. Gün boyunca buradayız. Hep beraber halaylarla, alkışlarla grev ilanlarımızı iş yerlerine asıyoruz." diye konuştu.
Daha sonra işçiler, binaya "Bu iş yerinde grev vardır" pankartı astı.
Tarafların, refah payları ve enflasyon farklarını da içeren 11 maddede anlaşamadığı öğrenildi.
VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU
Öte yandan sabahın erken saatlerinde metro ve tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar, duraklarda bekleyip belediye otobüsleriyle iş yerlerine gitmeye çalıştı.
Vatandaşlardan Mehmet Kaymaz duruma tepki göstererek, "Saat 05.00'te işe gidiyoruz ama metro yok. Taksi bulacağız da işe gideceğiz. Burada kaç kişi rezil oldu." dedi.
Grev nedeniyle bugün işe gidemeyeceğini aktaran Mümin Öztürk de grevin bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.
TUNÇ SOYER'E TEPKİ YAĞDI
Belediyeden yapılan açıklamada, "İzmir Metro A.Ş ile yetkili sendikalar arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri malesef uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Metro ve tramvay hatları, bu sabahtan itibaren grev başladığı için çalışmayacaktır." denildi. Yapılan açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki yağdı.
RESMEN HAYAT DURDU
Bir vatandaş, "Nasıl bir rezalet bu! Resmen hayat durdu İzmir'de. Otobüs seferlerini bile görüntüleyemiyoruz, ESHOT'un web sitesi de çökmüş durumda çünkü. Koskoca şehirde altı üstü 1 tane metro var, o da çalışmıyor. Mükemmel belediyecilik gerçekten!" dedi.
OTOBÜS SEFERLERİ DE ÇÖKTÜ
Tramvay ve metrodaki grev sonrası otobüslere yönelen vatandaşlar perişan oldu.
Otobüs seferleri aksarken yaşanan yoğunluk sebebiyle yolcular isyan etti.
TARİH VERMİŞLERDİ
Geçtiğimiz hafta açıklama yapan metro ve tramvay çalışanları Tunç Soyer'e tepki göstererek grev için tarih vermişti.