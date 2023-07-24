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    • 24.07.2023 13:10
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    Firari FETÖ'cülerin son taktiği! Pasaport oyunu böyle ortaya çıktı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün sinsi bir oyunu daha ifşa oldu. FETÖ'cülerin sığındıkları ülkenin pasaportuna sahip olmasının ardından Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı. ABD vatandaşı olan Abdullah U. ismini Allen B. olarak değiştirmiş elde ettiği pasaport ile Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ardından Rusya'dan ülkemize girmeye çalışan firari hain Ali O. son olarak İsrail’den ülkemize giriş yapmak üzere İstanbul Havalimanına ‘Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticari Ateşesi’ pasaportu ile gelen Erkan Salur, detaylı inceleme ve parmak izi kontrollünde örgüt üyesi olma suçundan yakalanma kararının olduğu görüldü. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Firari FETÖ’cülerin son taktiği!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün pasaport oyunu ortaya çıktı.

    FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok haşhaşi yurt dışında bulunuyor.

    SIĞINDIKLARI ÜLKEDE ÖRGÜT PROPAGANDASI
    Ülkelerin desteğini alan FETÖ'cüler sığındıkları ülkenin vatandaşlığına geçiş yaparak kendilerini güvence altına alıp örgüt propagandasını devam ediyor.

    Bununla da yetinmeyen örgüt mensupları o ülkenin pasaportunu sahip olmasının ardından ihanet ettikleri Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

    TEL AVİV TİCARİ ATEŞESİ PASAPORTU İLE GİRMEYE ÇALIŞTI
    İsrail'den ülkemize giriş yapmak üzere İstanbul Havalimanına 'Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticari Ateşesi' pasaportu ile gelen Erkan Salur, İstanbul Havalimanı Pasaport Kontrol Noktası'nda şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine detaylı incelemeye alındı.

    Parmak izi kontrollerinden geçirilen Salur'un Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı çıkarıldığı görüldü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan Erkan Salur, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    ABD PASAPORTU İLE ENSELENMİŞTİ
    ABD vatandaşlığı alarak ABD pasaportu ile ABD'den İstanbul'a gelen ve İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri tarafından 23 Haziran günü yakalanan Abdullah Uzundere'nin ardından bir FETÖ firarisi daha İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

    PARMAK İZİ KONTROLÜYLE BELİRLENDİ
    ABD Vatandaşı olan ve Allen B. ismini alan 49 yaşındaki Abdullah Uzundere'nin pasaportu, İstanbul Havalimanı Pasaport Kontrol Noktası'nda şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine detaylı incelemeye alınmış, parmak izi kontrollerinden geçirilerek gerçek kimliğinin Abdullah Uzundere olduğu tespit edilmişti.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan bir soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğu saptanan ve gözaltına alınan Abdullah Uzundere tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.

        TALİMATLA DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
        ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne 26 Haziran 2014'te giden, örgütsel faaliyetlerine devam eden ve 2016'da resmi makamlara başvurduktan sonra ABD vatandaşlığı alarak hakkındaki soruşturmalardan sıyrılmayı hedeflediği iddia edilen Abdullah Uzundere'nin FETÖ'nün talimatıyla İstanbul'a geri döndüğü iddia edilmişti. Geçmişte Manisa, Trabzon ve Konya'da FETÖ'nün kapatılan bazı dershanelerinde görev aldığı belirtilen Abdullah Uzundere'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da belirtilmişti. FETÖ'nün ABD'deki okullarında sözde "Öğretmen" olarak faaliyetler yürütmeyi sürdürdüğü iddia edilen Abdullah Uzundere'nin bazı aile bireylerinin de kimliklerini değiştirdikleri iddia edilmişti.

        RUS PASAPORTU İLE GİRİŞ YAPMAK İSTEDİ
        Rusya'dan 19 Temmuz günü ülkemize giriş yapmak için İstanbul Havalimanı'na gelen Rusya Pasaportlu Ali O.'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği suçundan arandığı tespit edilmişti. FETÖ firarisi Ali O.'nun isminin mevcut Rusya Pasaportu'nda Rus Alfabesi ile yazıldığı tespit edildi. Rusya Pasaportlu Ali O.'nun, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılmış soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği suçundan arandığı ortaya çıkmıştı.

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