Firari FETÖ'cülerin son taktiği! Pasaport oyunu böyle ortaya çıktı

TALİMATLA DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne 26 Haziran 2014'te giden, örgütsel faaliyetlerine devam eden ve 2016'da resmi makamlara başvurduktan sonra ABD vatandaşlığı alarak hakkındaki soruşturmalardan sıyrılmayı hedeflediği iddia edilen Abdullah Uzundere'nin FETÖ'nün talimatıyla İstanbul'a geri döndüğü iddia edilmişti. Geçmişte Manisa, Trabzon ve Konya'da FETÖ'nün kapatılan bazı dershanelerinde görev aldığı belirtilen Abdullah Uzundere'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da belirtilmişti. FETÖ'nün ABD'deki okullarında sözde "Öğretmen" olarak faaliyetler yürütmeyi sürdürdüğü iddia edilen Abdullah Uzundere'nin bazı aile bireylerinin de kimliklerini değiştirdikleri iddia edilmişti.