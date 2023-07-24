Firari FETÖ'cülerin son taktiği! Pasaport oyunu böyle ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün pasaport oyunu ortaya çıktı.
FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok haşhaşi yurt dışında bulunuyor.
SIĞINDIKLARI ÜLKEDE ÖRGÜT PROPAGANDASI
Ülkelerin desteğini alan FETÖ'cüler sığındıkları ülkenin vatandaşlığına geçiş yaparak kendilerini güvence altına alıp örgüt propagandasını devam ediyor.
Bununla da yetinmeyen örgüt mensupları o ülkenin pasaportunu sahip olmasının ardından ihanet ettikleri Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
TEL AVİV TİCARİ ATEŞESİ PASAPORTU İLE GİRMEYE ÇALIŞTI
İsrail'den ülkemize giriş yapmak üzere İstanbul Havalimanına 'Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Ticari Ateşesi' pasaportu ile gelen Erkan Salur, İstanbul Havalimanı Pasaport Kontrol Noktası'nda şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine detaylı incelemeye alındı.
Parmak izi kontrollerinden geçirilen Salur'un Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı çıkarıldığı görüldü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltına alınan Erkan Salur, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
ABD PASAPORTU İLE ENSELENMİŞTİ
ABD vatandaşlığı alarak ABD pasaportu ile ABD'den İstanbul'a gelen ve İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri tarafından 23 Haziran günü yakalanan Abdullah Uzundere'nin ardından bir FETÖ firarisi daha İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
PARMAK İZİ KONTROLÜYLE BELİRLENDİ
ABD Vatandaşı olan ve Allen B. ismini alan 49 yaşındaki Abdullah Uzundere'nin pasaportu, İstanbul Havalimanı Pasaport Kontrol Noktası'nda şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine detaylı incelemeye alınmış, parmak izi kontrollerinden geçirilerek gerçek kimliğinin Abdullah Uzundere olduğu tespit edilmişti.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan bir soruşturma kapsamında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında aranma kaydı bulunduğu saptanan ve gözaltına alınan Abdullah Uzundere tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.