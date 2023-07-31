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Fondaş medyadan Savcı Sayan'a çirkin iftira: Saldırganlar kuzeni!

CHP'nin yalan organı olarak işlev yapan medya kuruluşları her geçen gün yeni bir iftira ile gündeme geliyor. İktidarı ve AK Parti'yi zaman zaman hedef alan bu yayın kuruluşları bu sefer de Esenyurt'taki kan donduran olay üzerinden AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde tekel bayisinde yaşanan saldırının görüntüleri toplumda infial yaratmıştı. Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında 8 kişi gözaltına alındı. KRT ve Sözcü Gazetesi gözaltına bu saldırganların AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın akrabası olduğunu iddia etti. İddiayı yalanlayan Sayan, "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 01:50 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 01:59
Fondaş medyadan Savcı Sayan’a çirkin iftira: Saldırganlar kuzeni!

CHP'nin yalan organı olarak işlev yapan medya kuruluşları her geçen gün iktitarı ve AK Parti'yi karalamaya yönelik haberler yazmaya devam ediyor.

CHP tarafından fonlandığı bilinen KRT ve adı birçok şaibeli olayda geçen Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan saldırının görüntülerine ilişkin skandal bir iddia da bulundu.

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında 8 kişi gözaltına alındı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Esenyurt'taki vehşete sebep olan tekel saldırganlarının AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın akrabası olduğunu iddia etmişti.

KRT ve Sözcü Gazetesi, herhangi bir araştırma yapmadan habercilik anlayışına ters düşerek, bu iddiayı gerçekmiş gibi haberleştirdi.

Haberi yalanlayan Sayan, "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" dedi.

İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRDI
Cumhuriyet Gazetesi, haberin yalan olduğunun anlaşılması üzerine haberi internet sitesinden kaldırdı.

NELER OLMUŞTU?
Olay, 00.15 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında şeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

HEPSİ PAKETLENDİ
4 kişinin gerçekleştirdiği olayla ilgili 2 şüpheli yakalanmıştı. Silahı kullanan Tarık Özer (42) ve diğer firari Azat Özer de düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin saklanmasına yardım eden 4 şüphelinin de gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan, saldırganlardan Tarık Özer'in tanınmamak için saç ve sakal tıraşı olduğu görüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şişelerle saldırıya uğradığı için ilk silah çeken Yunus Emre Erzen'in 1'i sırtında 5'i bacağında, 2'si kol ve elinde 8 kurşunla katledildiğini belirledi. Erzen'in arkadaşı olduğu için büfede bulunan ve olayla ilgisi olmayan Bayındır'ın ise dizine isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Tekel bayisinin diğer işleteni Yusuf Erzen'in ise tek kurşunla yaralandığı tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA A HABER'E KONUŞTU
A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuya ilişkin bir görüşme yaptı.

"BOT HESAPLARLA OLUMSUZ ALGI ÇABASINDA OLANLAR VAR"
Bakan Yerlikaya A Haber'e yaptığı açıklamada "Esenyurt'ta yaşanan saldırı herkes gibi beni de çok üzdü. İstanbul Emniyetimiz gece gündüz failleri yakalamak için çalıştı. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşlarımız sosyal medyada duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Ancak sosyal medyada bot hesaplarla olumsuz algı oluşturma çabasında olanlar var. Onları da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MANİPÜLATİF HABER YAPMAYA ALIŞKINLAR
Cumhuriyet gazetesinin e-ticaret kanunu aleyhine asılsız haberler yapmak için bir firmadan çikolata kutusu içinde 500 bin lira rüşvet aldığına ilişkin eski gazete personelleri ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı arasında yargıya taşınan dosya büyük yankı uyandırmıştı.İddiaya göre üç isim, bir e-ticaret firmasından 'manipülatif' haber karşılığında çikolata kutusunda para almıştı.

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