Fondaş medyadan Savcı Sayan’a çirkin iftira: Saldırganlar kuzeni!

NELER OLMUŞTU? Olay, 00.15 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor.

Kasada duran çalışan , "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında şeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

HEPSİ PAKETLENDİ 4 kişinin gerçekleştirdiği olayla ilgili 2 şüpheli yakalanmıştı. Silahı kullanan Tarık Özer (42) ve diğer firari Azat Özer de düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerin saklanmasına yardım eden 4 şüphelinin de gözaltına aldığı öğrenildi. Öte yandan, saldırganlardan Tarık Özer'in tanınmamak için saç ve sakal tıraşı olduğu görüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şişelerle saldırıya uğradığı için ilk silah çeken Yunus Emre Erzen'in 1'i sırtında 5'i bacağında, 2'si kol ve elinde 8 kurşunla katledildiğini belirledi. Erzen'in arkadaşı olduğu için büfede bulunan ve olayla ilgisi olmayan Bayındır'ın ise dizine isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Tekel bayisinin diğer işleteni Yusuf Erzen'in ise tek kurşunla yaralandığı tespit edildi.

BAKAN YERLİKAYA A HABER'E KONUŞTU

A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuya ilişkin bir görüşme yaptı.