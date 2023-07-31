Fondaş medyadan Savcı Sayan’a çirkin iftira: Saldırganlar kuzeni!

CHP'nin yalan organı olarak işlev yapan medya kuruluşları her geçen gün iktitarı ve AK Parti'yi karalamaya yönelik haberler yazmaya devam ediyor.
CHP tarafından fonlandığı bilinen KRT ve adı birçok şaibeli olayda geçen Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta tekel bayisinde yaşanan saldırının görüntülerine ilişkin skandal bir iddia da bulundu.
Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında 8 kişi gözaltına alındı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Esenyurt'taki vehşete sebep olan tekel saldırganlarının AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın akrabası olduğunu iddia etmişti.
KRT ve Sözcü Gazetesi, herhangi bir araştırma yapmadan habercilik anlayışına ters düşerek, bu iddiayı gerçekmiş gibi haberleştirdi.
Haberi yalanlayan Sayan, "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" dedi.
İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRDI
Cumhuriyet Gazetesi, haberin yalan olduğunun anlaşılması üzerine haberi internet sitesinden kaldırdı.