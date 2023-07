CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarını görevden alması büyük tepki çekti! Kayseri’de 9 CHP’li Meclis üyesi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi 'nde İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan 'ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak, yerine Feyzullah Keskin 'in atanmasından rahatsız olduklarını belirten 9 parti üyesi istifa etti.

İstifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Yörenç, "Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği de bellidir. Genel Başkanımızın her fırsatta söylediği 'Seçimle gelen, seçimle gitmeli' söylemine rağmen il ve ilçe kongrelerine az bir süre kala seçilmiş il yönetimini görevden alarak, yerine yeni bir il yönetimi atanması her partiliyi olduğu gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Gerekçe ne olursa olsun, yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan, muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden derin bir şekilde rahatsızlık duymaktayız.