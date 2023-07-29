İstanbullu yine çile çekiyor! Peş peşe metrobüs arızaları

Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ 'a gelmeden bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.

Görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı.

Yolcular trafik akışının olduğu metrobüs yolunda bekletilmelerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.