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İstanbullu yine çile çekiyor! Peş peşe metrobüs arızaları

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden İETT her gün bir arıza haberiyle gündem oluyor. Zeytinburnu'nda 2 metrobüsün art arda arızalanması sonucu araçtan inerek metrobüs yolunda bir süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 17:17 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 17:27
İstanbullu yine çile çekiyor! Peş peşe metrobüs arızaları

İstanbullu yine arızalar sebebiyle ulaşımda çile çekti.

PEŞ PEŞE METROBÜS ARIZASI
Zeytinburnu'nda 2 metrobüsün art arda arızalanması sonucu araçtan inerek metrobüs yolunda bir süre beklemek zorunda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.

Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ'a gelmeden bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

YOLCULAR HAVASIZ KALDI
Arıza nedeniyle kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi.

BİR METROBÜS DAHA ARIZALANDI
Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi.

YOĞUNLUK OLUŞTU
Bu sırada görevliler arkadan gelen bir metrobüsün de arızalandığını yolculara duyurdu. Bu araçtan da yolcuların inmesiyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.

Görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı.

Yolcular trafik akışının olduğu metrobüs yolunda bekletilmelerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.

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