PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Ağaç bahane Tiktok şahane! Dün Akbelen'i karıştıran CHP'nin tartakçı provokatörü Mustafa Sarıgül bugün tatil için kendini sahillere vurdu

Akbelen'de provokasyona kalkışan CHP, umduğunu bulamayınca vandal yüzünü göstermiş, CHP'li Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır eylemcileri azarlamıştı. Bölgede bulunan Mustafa Sarıgül ise Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup tartaklayarak tüm tepkileri üzerine çekmişti. CHP'li Sarıgül, Akbelen'de imza attığı tartaklamalı provokasyondan yorgun düşmüş olacak ki soluğu tatilde alıp, Tiktok videoları paylaşmaya başladı. Bu durum Akbelen'de meselenin ağaç olmadığını gözler önüne sererken CHP'nin kirli siyasetini de açık etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 17:52 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 18:10
Ağaç bahane Tiktok şahane! Dün Akbelen’i karıştıran CHP’nin tartakçı provokatörü Mustafa Sarıgül bugün tatil için kendini sahillere vurdu
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti...





*İlgili haberi okumak için görsele tıklayınız


CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine "İyi ki iktidar olmadınız. Yoksa bunlar yerine sizin karşınızda olacaktık." diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" şeklinde cevap verdi.



*İlgili haberi okumak için görsele tıklayınız

"ELİNİ İNDİR, BANA BAĞIRMA" DİYE AZARLADI
Tanal'ın ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bir eylemciyle tartışma yaşadı.



Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir eylemciyi "Elini indir, bana bağırma" diyerek azarladı.


CHP VANDALLIĞI! SARIGÜL EYLEMCİ TARTAKLADI
Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır'ın eylemcileri azarlamasının etkileri sürerken CHP'li Mustafa Sarıgül tepki çeken bir harekete imza attı.



Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül'le burun buruna gelerek, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.



TARTAKÇI PROVOKATÖR YORGUN DÜŞTÜ KENDİNİ SAHİLLERE VURDU
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'li Mustafa Sarıgül, Akbelen'de imza attığı tartaklamalı provokasyonun ardından soluğu sahillerde aldı.

Resmi Tiktok hesabında paylaşımda bulunan Sarıgül, "Evet, günaydın. Bugün birazcık mola verdik. Bilin bakalım burası neresi?" ifadelerini kullandı.



KİRLİ SİYASET TESCİLLENDİ... MESELE AĞAÇ DEĞİL!
Bu durumu, CHP'nin provokosyana dayalı kirli siyasetini bir kez daha açık ederken meselenin yine ağaç olmadığını en net bir biçimde gözler önüne serdi.


SON DAKİKA