Ağaç bahane Tiktok şahane! Dün Akbelen’i karıştıran CHP’nin tartakçı provokatörü Mustafa Sarıgül bugün tatil için kendini sahillere vurdu

"ELİNİ İNDİR, BANA BAĞIRMA" DİYE AZARLADI Tanal'ın ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bir eylemciyle tartışma yaşadı.





Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir eylemciyi "Elini indir, bana bağırma" diyerek azarladı.



CHP VANDALLIĞI! SARIGÜL EYLEMCİ TARTAKLADI

Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır'ın eylemcileri azarlamasının etkileri sürerken CHP'li Mustafa Sarıgül tepki çeken bir harekete imza attı.







Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül'le burun buruna gelerek, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.