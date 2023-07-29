Ağaç bahane Tiktok şahane! Dün Akbelen’i karıştıran CHP’nin tartakçı provokatörü Mustafa Sarıgül bugün tatil için kendini sahillere vurdu

Muğla
'nın Milas
ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy
termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP
ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.
Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
da eşlik etti. Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti...
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CHP Şanlıurfa
Milletvekili Mahmut Tanal
kendisine "İyi ki iktidar olmadınız. Yoksa bunlar yerine sizin karşınızda olacaktık." diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti
'nin provokatörüsün" şeklinde cevap verdi.
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"ELİNİ İNDİR, BANA BAĞIRMA" DİYE AZARLADI
Tanal'ın ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bir eylemciyle tartışma yaşadı.
Mahir Başarır, kendisine tepki gösteren bir eylemciyi "Elini indir, bana bağırma" diyerek azarladı.
CHP VANDALLIĞI! SARIGÜL EYLEMCİ TARTAKLADI
Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır'ın eylemcileri azarlamasının etkileri sürerken CHP'li Mustafa Sarıgül tepki çeken bir harekete imza attı.
Sarıgül, Akbelen'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül'le burun buruna gelerek, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.