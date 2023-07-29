Google medyayı sömürüyor! Telif için harekete geçilmeli...

Google 'ın Avrupa 'da birçok medya kuruluşuna telif ödeyeceğine dikkat çeken Tezel, ülkemizde de yaptırımların uygulanması gerektiğini aktardı. Tezel, " İletişim Başkanlığının çalışması gerekiyor. Öncelikle yasanın çıkması gerekiyor. Teknoloji devlerini sıkıştırmamız lazım. Haberi üreten biziz ancak karşılığını alamıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Mevlüt Tezel , " Teknoloji devleriyle anlaşmalar yapılması lazım. Bunun için de dijital telif hakları yasasının acilen gelmesi lazım. " dedi.

TELİF İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ Tezel, teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse haberciliğin daha da gerileceğini ifade etti.

Tezel Sabah'taki köşesinde de konuya dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Google ve YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet, 30 Haziran'da sona eren 2023'ün ikinci çeyreğinde gelirini bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara yükseltti. Google arama gelirleri bu çeyrekte tam 42.628 milyar dolara yükseldi.

YouTube'un reklam gelirleri de 7.665 milyar dolara yükseldi.

Google'ın bulut işletmelerinin geliri ise 8,031 milyar dolara yükseldi. Google'ın reklam geliri de yüzde 3,3 artarak 58,14 milyar dolara yükseldi.

Dünya medyası Alphabet'e bedava içerik ürettiği için bunlar normal rakamlar.

Alphabet bu muazzam gelirin kırıntılarını medyayla paylaşıyor! Tüm dünyada medya gelirleri düşerken teknoloji devleri her yıl kâr rekorları kırıyor.

Avrupa Birliği, Alphabet gibi teknoloji devlerinin yarattığı haksız rekabeti, telif hakkı ihlallerini çözmek için son dönemde üst üste yasalar çıkarıyor. Bizde de bu konuda bazı atılımlar oldu. Teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse habercilik daha da geriler."