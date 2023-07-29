PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Güncel Haberleri

Google medyayı sömürüyor! Telif için harekete geçilmeli...

Google tüm dünyada milyarlarca insanın ve kurumun verilerini kullanarak her yıl rekor gelir elde ediyor. Medya kuruluşlarının telif haklarını ise hiçe görmezden geliyor. 6 ayda gelirini 7 kat artıran Google medya şirketlerinin telif haklarını ise hiçe saydı. Google'ın bu sömürüsü tepki çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 16:58 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 17:09
Google medyayı sömürüyor! Telif için harekete geçilmeli...

Arama motoru Google medya kuruluşlarını adeta sömürüyor.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, internette üretilen içeriklerin aranmasından ve reklam gelirlerinden milyarlarca dolar kar etti ancak yayıncıların hakların sömürmeye çalıştı. Şirketin 2023 yılı ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, internet devinin medya sömürüsünü kanıtladı.

Sadece 6 ayda gelirini 7 kat artıran Google medya şirketlerinin ise telif haklarını görmezden geldi.

REKLAM GELİRİNİN KIRINTISINI VERİYOR
A Haber'e konuk olarak konuyu değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Reklam gelirlerinin kırıntısını veriyorlar. Kazanılan 74,6 milyar doların kırıntısını veriyorlar. Medya şirketleri çok küçük para alıyor." dedi.

Tezel, Google'ın gelirinin önceki döneme oranla yüzde 7 artarak 74, 6 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. Medya kuruluşlarına ise kazandığı paranın kırıntılarını paylaştığını söyledi.

Tezel, "Google dünyanın en çok kullanılan arama motoru. Eskiden internet yokken Google yokken medya şirketleri büyük gelirler elde ediyordu Daha sonra arama motorlarının devreye girmesiyle medya şirketlerinin gelirleri azaldı. Reklamlamayı arama şirketleri yapıyor. Onlarda medyaya küçük bir pay veriyor." ifadelerini kullandı.

TELİF İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ
Tezel, teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse haberciliğin daha da gerileceğini ifade etti.

Mevlüt Tezel, "Teknoloji devleriyle anlaşmalar yapılması lazım. Bunun için de dijital telif hakları yasasının acilen gelmesi lazım." dedi.

Google'ın Avrupa'da birçok medya kuruluşuna telif ödeyeceğine dikkat çeken Tezel, ülkemizde de yaptırımların uygulanması gerektiğini aktardı. Tezel, "İletişim Başkanlığının çalışması gerekiyor. Öncelikle yasanın çıkması gerekiyor. Teknoloji devlerini sıkıştırmamız lazım. Haberi üreten biziz ancak karşılığını alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tezel Sabah'taki köşesinde de konuya dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Google ve YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet, 30 Haziran'da sona eren 2023'ün ikinci çeyreğinde gelirini bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara yükseltti. Google arama gelirleri bu çeyrekte tam 42.628 milyar dolara yükseldi.
YouTube'un reklam gelirleri de 7.665 milyar dolara yükseldi.

Google'ın bulut işletmelerinin geliri ise 8,031 milyar dolara yükseldi. Google'ın reklam geliri de yüzde 3,3 artarak 58,14 milyar dolara yükseldi.
Dünya medyası Alphabet'e bedava içerik ürettiği için bunlar normal rakamlar.

Alphabet bu muazzam gelirin kırıntılarını medyayla paylaşıyor! Tüm dünyada medya gelirleri düşerken teknoloji devleri her yıl kâr rekorları kırıyor.
Avrupa Birliği, Alphabet gibi teknoloji devlerinin yarattığı haksız rekabeti, telif hakkı ihlallerini çözmek için son dönemde üst üste yasalar çıkarıyor. Bizde de bu konuda bazı atılımlar oldu. Teknoloji devlerinin medyayı sömürmesinin önüne geçilmezse habercilik daha da geriler."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


SON DAKİKA