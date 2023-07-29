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CHP'nin tescilli provokatörü Mahmut Tanal Akbelen'de askere hakaret edip kovaladı! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Akbelen'de yürüttüğü kirli provokasyonla sınırı aşan CHP'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP tescilli provokatörü Mahmut Tanal, bölgede GBT kontrolü yapan jandarma personeline 'eşkıya' deyip hakaret etti. Mehmetçik'in elindeki belgeyi almak isteyen Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Bu durum Akbelen'de meselenin ağaç olmadığını ve CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha açık etti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, jandarma personeline 'eşkıya' diyerek hakaret eden CHP'li Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 23:13 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 00:16
CHP’nin tescilli provokatörü Mahmut Tanal Akbelen’de askere hakaret edip kovaladı! İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı.

Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etti.



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Ancak CHP heyetiyle bölgeye giden Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. İşçiler "Emeğe uzanan eller kırılsın" sloganlarıyla Kılıçdaroğlu'na yüklendi.


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CHP heyeti kendilerine yönelik tepkiyi görünce çirkinleşti... CHP'li Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır eylemcileri azarlarken; Mustafa Sarıgül de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden eylemciyi kolundan tutup tartakladı.



Öte yandan dün eylemci azarlayan CHP'li Mahmut Tanal bugün de sınırı aşan bir skandala daha imza attı.



JANDARMA ASTSUBAYINA HAKARET EDİP KOVALADI
Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı. Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Tanal, bölgeden uzaklaşan askere 'eşkıya' diyerek hakaret etti. Hırsını alamayan CHP Şanlıurfa Milletvekili, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.




İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ! HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, jandarma personeline 'eşkıya' diyerek hakaret eden CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir "KANUN ORDUSUDUR" ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.


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