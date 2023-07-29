Meral Akşener’in iki adımda CHP’yi bölme planı: Savcı Sayan A Haber’de açıkladı! İmamoğlu’na yeni bir parti...

Meral Akşener CHP'ye karşı açtığı savaşın yeni manifestosunu şöyle sıraladı:

-Seçim olduğundan beri ağzımı açmadım.

-Kaybettik, lamı cimi yok.

-Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı.

-Saygısız bir dille seçmeni sorgulayarak sonuç alamayız.

-Milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir.

A Haber'de yayınlanan Satır Arası'nda İP Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sözlerini konuklar yorumladı.

SAYAN: AKŞENER'İN KAFASINDA 2 PLAN VAR!

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise "Meral Akşener'in kafasında 2 plan var. Kılıçdaroğlu'nu gönderip İmamoğlu'nu CHP'nin başına getirmek. Eğer onu başaramazsa İmamoğlu'na yeni bir parti kurdurmak. Bunun bütün amacı bütün düşüncesi bunun üzerine kuruldur." dedi.

"DOĞRUDAN CHP'NİN İÇİNE MÜDAHALE..."

GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş ise, "Meral Hanım'ın bu çıkışı doğrudan CHP'nin içine bir müdahaledir. Yani (Kılıçdaroğlu) 'bıraksın gitsin emekli olsun' derken dikkat ederseniz aslında İBB kazanıldığından beri CHP'lileri belediyelere sokmadılar. Belediyenin hem yönetimini hem de kadrolarını hem de rantını diyelim veya duygusal meselelerini İmamoğlu ile Meral Akşener birlikte yönettiler. Bir yönüyle CHP'nin kazandığı İYİ Parti'nin kullandığı bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada bir çıkar ortaklığı da var.

"MİRAS ORTADA KALDI"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda canla İmamoğlu'nun aday gösterilmesi meselesi sadece kazanacak aday olmasından değil, Türkiye'nin geleceğini İmamoğlu üzerinden İYİ Parti'nin yönetme çabasıydı. Burada seçimlere gitmeden önce Meral Hanım, Kılıçdaroğlu'nun çekip gitmesini yerine de evladının gelmesini istiyor. Bir ana-oğul ve baba-oğul meselesi vardı. Miras ortada kaldı. Ama annenin kullanma ihtimali mirası daha yatkın duruyor geleceğe bakacak olursak" ifadelerine yer verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN