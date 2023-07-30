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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 15:03 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 15:05

CHP'nin tescilli provokatörü Mahmut Tanal Akbelen'de askere hakaret edip kovaladı! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Akbelen'de yürüttüğü kirli provokasyonla sınırı aşan CHP'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP tescilli provokatörü Mahmut Tanal, bölgede GBT kontrolü yapan jandarma personeline 'eşkıya' deyip hakaret etti. Mehmetçik'in elindeki belgeyi almak isteyen Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Bu durum Akbelen'de meselenin ağaç olmadığını ve CHP'nin kirli siyasetini bir kez daha açık etti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, jandarma personeline 'eşkıya' diyerek hakaret eden CHP'li Mahmut Tanal hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili Jandarma Genel Komutanlığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmış olup şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir. Tanal hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir. " denildi.

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