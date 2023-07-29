CHP’nin restine rest! İYİ Parti’de ’müstakil seçim’ ateşi yandı, Akşener kurmayları üzerinden bombaladı: İttifak yok





Tam da bu noktada gözler bir kez daha İYİ Parti saflarına çevrildi...



"LAMI CİMİ YOK KAYBETTİK" DİYEN AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'EMEKLİ OL' GÖNDERMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok, kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi.' diyerek, böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



"Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir." diyen Akşener hezimet için köylüleri suçlayan Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.





Öte yandan Akşener kurmayları üzerinden CHP'ye mesaj göndermekten de geri durmuyor....



İYİ PARTİ TABANI CHP İLE İTTİFAKA SICAK BAKMIYOR

Meral Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen ve il il gezip yerel seçimler için nabız yoklayan Buğra Kavuncu, İYİ Parti tabanının CHP ile ittifak yapmaya sıcak bakmadığını belirtti.



Kavuncu, "Dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek. Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır" dedi.



CHP içerisindeki değişim kaosuna değinen Kavuncu, "Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP - İYİ Parti hattında cereyan eden kaosa yüzeyselce bir bakalım;



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullandı.







PARTİ TABANA YEREL SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRME NİYETİNDE

Akşener'in kurmayları da defaatle seçimin CHP ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık ısrarı yüzünden kaybedildiğini yüksek perdeden dillendirdi.



Parti tabanı yerel seçimlere müstakil girilmesini istedi, İYİ Partili isimler de bu doğrultuda sinyaller verdi. Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu kendisini yollara vurup il il gezerek nabız yokladı.



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PROTOKOL KRİZİ BARDAĞI TAŞIRDI! İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'DANSÖZ' GÖNDERMESİ

Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı üzerinden yapılan gizli protokol de CHP - İYİ Parti hattında büyük gerilime neden oldu.



İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise "Biz sahada kendisi için oy isterken, meğer o, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de Kılıçdaroğlu'na 'dansöz' göndermesinde bulunarak "Bizzat kendi partisi içerisindeki insanlardan bile belli protokolün detaylarının saklanıp 'namusa havale edilmesi' ya da 'namusa teslim edilmesi' gibi, gayet oryantal terimlerin kullanılması, benim itirazım bunlara" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN