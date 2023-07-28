TSK ve MİT’in operasyonlarından başını kaldıramayan Kandil elebaşı Murat Karayılan’dan yandaşlarına katliam çağrısı!

TSK ve MİT'in ortak operasyonlarıyla eli kanlı terör örgütü PKK'ya resmen göz açtırılmıyor. Her gün yeni bir üst düzey PKK'lı ismin etkisiz hale getirildiği açıklanıyor.
TSK ve MİT'in ortak operasyonlarıyla eli kanlı terör örgütü PKK'ya resmen göz açtırılmıyor. Her gün yeni bir üst düzey PKK'lı ismin etkisiz hale getirildiği açıklanıyor.
Son olarak MİT'in Irak'ta düzenlediği operasyonda Suriye'deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok eylemin talimatını veren Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi.
Türkiye devletine 'düşman' diyen Karayılan, "İHA-SİHA ve çağın tekniğiyle gerillayı bitirmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.
KATLİAM ÇAĞRISI
PKK'yı desteklemeyen Kürt halkını her zamanki gibi ajanlıkla suçlayan Murat Karayılan, "Halkına, diline, kültürüne karşı ajanlık yaparsan, kendini bunun için feda eden gerillayı birkaç yüz dolar için ihbar edersen dünyada ve insanlık tarihinde bundan daha rezil bir şey yoktur. Onursuzluk ve namussuzluktur. Bunun için hiç kimse kendi içinde böyle bir durumu kabul etmemeli. Hiçbir aile, aşiret, köy kendi içinde ajanları kabul etmemelidir" sözleriyle katliam çağrısında bulundu.
PKK sempatizanı aşiretlere seslenen Karayılan, "Aileni, aşiretini, köyünü korumalısın. O köyde böyle rezil ve namussuz bir kişi olmamalıdır" dedi.