TSK ve MİT’in operasyonlarından başını kaldıramayan Kandil elebaşı Murat Karayılan’dan yandaşlarına katliam çağrısı!

KATLİAM ÇAĞRISI

PKK'yı desteklemeyen Kürt halkını her zamanki gibi ajanlıkla suçlayan Murat Karayılan, "Halkına, diline, kültürüne karşı ajanlık yaparsan, kendini bunun için feda eden gerillayı birkaç yüz dolar için ihbar edersen dünyada ve insanlık tarihinde bundan daha rezil bir şey yoktur. Onursuzluk ve namussuzluktur. Bunun için hiç kimse kendi içinde böyle bir durumu kabul etmemeli. Hiçbir aile, aşiret, köy kendi içinde ajanları kabul etmemelidir" sözleriyle katliam çağrısında bulundu.

PKK sempatizanı aşiretlere seslenen Karayılan, "Aileni, aşiretini, köyünü korumalısın. O köyde böyle rezil ve namussuz bir kişi olmamalıdır" dedi.