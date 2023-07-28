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İYİ Parti at pazarlığında el yükseltti! Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' şartı: Ver illeri bırak ilçeleri...

CHP'deki değişim kaosu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli protokolünün açığa çıkması sonrası İYİ Parti yerel seçim için 'pazarlık kumarı' başlattı. Meral Akşener'in kurmayları her fırsatta 'seçimlere ayrı gireceğiz' sinyali verse de CHP ile ittifaka açık kapı bırakıyor. İYİ Parti'nin CHP ile daha önceki gibi Türkiye genelinde bir ittifak yapmayacağı, il ve bölge bazlı ittifakta buluşacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda at pazarlıkları da açığa çıktı. İYİ Parti'nin Ankara’da Etimesgut ve Gölbaşı ile CHP’nin elindeki Yenimahalle, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’li bir belediye istediği, il bazında da Manisa, Mersin, Balıkesir, Antalya gibi şehirleri talep ettiği iddia edildi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 11:12 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 11:41
İYİ Parti at pazarlığında el yükseltti! Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu’na ’ittifak’ şartı: Ver illeri bırak ilçeleri...

Türkiye, yerel seçimlere giderayak 28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan 8'li koalisyonun yaşadığı kaosa ve CHP - İYİ Parti hattındaki kirli at pazarlıklarına şahitlik ediyor.

İYİ Parti, 'Değişim' ateşiyle boğuşan ve Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolün açığa çıkması sonrası eli zayıflayan Kemal Kılıçdaroğlu'na "pazarlık kumarı" başlattı.

Akşener'in kurmayları her fırsatta yerel seçimlere 'ayrı gireceğiz' sinyali verse de CHP ile ittifaka açık kapı bırakıyor.



Geride bıraktığımız günlerde İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gizli protokolün ardından yerel seçimlere yönelik olası bir işbirliğinin kapısı tamamen kapandı mı?" sorusuna "Yerel seçimlerin farklı bir doğası, farklı işbirliklerine açık bir yapısı var. Önümüzdeki aylarda gelişmelere göre yetkili kurullarımız bunu değerlendirirler, toplanırlar ve ne olup ne olmayacağını milletimizle paylaşırız" yanıtını verdi.

İYİ Partili Turhan Çömez de 'Büyükşehirler' kartını açıp CHP'ye şartlı açık kapı bıraktı. Çömez, "Biz müzakere kapılarını her zaman açık tutarız. Günü geldiğinde bu görüşmeler yapılacaktır" dedi.

"TEK ALTERNATİF CHP DEĞİL"
Öte yandan İYİ Parti'de "tek alternatifin CHP olmadığı" da tartışılırken, CHP'ye karşı masanın diğer ortaklarıyla da pazarlıklar yapılacağı belirtiliyor. Parti yönetimi "il il, ilçe ilçe, belde belde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra" belli yerlerde bir adayın isminin öne çıkması durumunda "salt CHP ile değil, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de işbirliği olma olasılığını" da gündemine aldı.

AT PAZARLIĞINDA 'BÖLGESEL İTTİFAK' KARTI
İYİ Partili kurmayların masasın CHP ile bölgesel ittifak da yer alıyor... Bu kapsamda Meral Akşener tarafından Teşkilat Başkanı görevine getirilen Buğra Kavuncu, il il gezmeye başladı.



AKŞENER NE DEDİ?
Gazeteci Abdülkadir Selvi, Meral Akşener'in milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Belediye başkanlığını kazanmak kadar, Türkiye genelinde alacağımız oy önemli olacak. Yüzde 10'u yüzde 15 yapabilirsek AK Parti'nin alternatifi olabiliriz. Üçüncü yol açabiliriz. İYİ Parti üçüncü yoldur" dediğini bugünkü köşe yazısında kaleme aldı.

İYİ Parti'nin CHP ile daha önceki gibi Türkiye genelinde bir ittifak yapmayacağını kaleme alan Selvi, "En güçlü seçenek olarak il ve bölge bazlı ittifak görünüyor" dedi.



Selvi'nin kaleme aldığı yazıda İYİ Parti'nin CHP'den yerine getirmesini beklediği talepler ise şöyle;

İYİ PARTİ İSTANBUL VE ANKARA'DA O BELEDİYELERİ İSTEDİ
İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleme karşılığında bazı ilçelerin İYİ Parti'ye bırakılması isteniyor.

Ankara'da Etimesgut ve Gölbaşı ile CHP'nin elindeki Yenimahalle, İstanbul'da ise Şile, Üsküdar ve CHP'li bir belediye isteniyor.

MANİSA, MERSİN, BALIKESİR VE ANTALYA'YI TALEP ETTİ
İl bazında ise kesin bir karar verilmiş değil ama Manisa, Mersin, Balıkesir, Antalya gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

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