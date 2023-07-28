İYİ Parti at pazarlığında el yükseltti! Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu’na ’ittifak’ şartı: Ver illeri bırak ilçeleri...

AKŞENER NE DEDİ? Gazeteci Abdülkadir Selvi, Meral Akşener 'in milletvekilleriyle yaptığı toplantıda "Belediye başkanlığını kazanmak kadar, Türkiye genelinde alacağımız oy önemli olacak. Yüzde 10'u yüzde 15 yapabilirsek AK Parti'nin alternatifi olabiliriz. Üçüncü yol açabiliriz. İYİ Parti üçüncü yoldur" dediğini bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. İYİ Parti 'nin CHP ile daha önceki gibi Türkiye genelinde bir ittifak yapmayacağını kaleme alan Selvi, "En güçlü seçenek olarak il ve bölge bazlı ittifak görünüyor" dedi.





Selvi'nin kaleme aldığı yazıda İYİ Parti'nin CHP'den yerine getirmesini beklediği talepler ise şöyle;



İYİ PARTİ İSTANBUL VE ANKARA'DA O BELEDİYELERİ İSTEDİ

İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı destekleme karşılığında bazı ilçelerin İYİ Parti'ye bırakılması isteniyor.

Ankara'da Etimesgut ve Gölbaşı ile CHP'nin elindeki Yenimahalle, İstanbul'da ise Şile, Üsküdar ve CHP'li bir belediye isteniyor.

MANİSA, MERSİN, BALIKESİR VE ANTALYA'YI TALEP ETTİ

İl bazında ise kesin bir karar verilmiş değil ama Manisa, Mersin, Balıkesir, Antalya gibi seçenekler üzerinde duruluyor.