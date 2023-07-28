Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası yetmez; "CHP FETÖ'ye teslim olurken neredeydiniz?"

Ne tek adamlığı kaldı, ne FETÖ'cülüğü, ne PKK-HDP savunuculuğu, ne mezhepçiliği ne de yalancılığı. Bu konuda fondaş medya, bütün süreçlerin günahkârı A Takımı ve hâlâ cesaret gösterip ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kervanına eski tüfek CHP'liler de katıldı. En başta da eski CHP Politbürosu'nun değişmeyen ismi Önder Sav ve eski Meclis Grup Başkanvekili Kemal Anadol...





Şu tesadüfe bakın, ikisi de FETÖ kumpasıyla genel başkanlıktan giden Baykal sonrası ilk kurultayın önemli aktörleri. Biri Kılıçdaroğlu'nun elini kaldırırken, diğer divan başkanlığı yapıyordu.

O gün ne Baykal'ın gönderilip yerine Kılıçdaroğlu'nun getirilmesini öneren ABD eksenli Silk Road Enstitüsü raporu umurlarındaydı ne de o kumpasla CHP'ye biçilen rolün farkındaydılar.

Hepsi de Gandi ilan ettikleri Kılıçdaroğlu'na güzellemeler düzüyordu.

Bugün şikâyet edilen CHP'nin temelleri işte o gün atıldı.