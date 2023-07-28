Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası yetmez; "CHP FETÖ'ye teslim olurken neredeydiniz?"

Seçimlerde ağır yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP içimde tepkiler sürüyor.
Başkan Erdoğan'a karşı 12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla bayrak açarken partideki Zoom cuntasının ortaya çıkmasıyla kavga daha da alevlendi.
Seçim döneminde "demokrat dede" olarak gösterilen Kılıçdaroğlu şimdilerde Partinin ağır topları tarafından da hedef tahtasına kondu.
Önder Sav'dan Kemal Anadol'a Bülent Tezcan'dan Engin Altay'a kadar büyün isimler Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür CHP içindeki kavgayı "CHP, FETÖ'ye teslim olurken neredeydiniz?" başlıklı yazıyı taşıdı.
İşte Övür'ün o yazısı: