Son dakika: MİT Irak’ta vurdu: Sözde Sincar eyalet sorumlusu imha edildi

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından uygun yer ve zamanda gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP'nin Suriye'deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023'te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı'nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.

Nisan 2018 itibarıyla Türkiye ve Suriye arasındaki illegal geçişlerden MLKP adına sorumlu olan Osman Nuri Ocaklı, MLKP Suriye eski sorumlusu Baran kod Bayram Namaz'ın sağ kolu ve örgütün Suriye'deki 3. adamı konumundaydı.

ÖRGÜTÜN 3. ADAMI Faaliyetleri esnasında PKK ile yakın örgütsel ilişki içerisinde bulunan Osman Nuri Ocaklı, Kasım 2014 tarihinde Irak /Kandil Alanı'na geçti. Ardından ise 2015 yılında Suriye/Ras-El Ayn bölgesinde faaliyet yürütmeye başladı.

MLKP'nin Suriye sorumlularından Osman Nuri Ocaklı, 2000 yılından itibaren MLKP'nin Türkiye'deki silahlı aparatı olan FESK sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Bu süreçte terörist eylemlerine devam etti.

2019 yılında Bayram Namaz'ın etkisiz hale getirilmesi sonrasında MLKP Suriye Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olarak faaliyet yürütmeye başlayan Osman Nuri Ocaklı Temmuz 2022'den itibaren Suriye/Ayn El Arap'ta sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti.

MİT'TEN BAHAR TEMİZLİĞİ

MİT, geçtiğimiz günlerde Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi. Türkiye'de eylem yapma arayışında olduğu belirlenen ve birçok terör faaliyetinde yer aldığı tespit edilen Karakoç'un, Suriye'de sözde mali sorumlu olması dolayısıyla örgüte finansal destek sağlamak üzere Irak'a gidip geldiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te terör örgütü PKK'ya katılan Karakoç, Türkiye, Irak ve Suriye'de birçok alanda faaliyet gösterdi.