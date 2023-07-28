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İmamoğlu'nun "CHP'de lider değişmeli" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul' planı devrede

Ekrem İmamoğlu'nun "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışı sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul' planını devreye soktuğu, mahalle delege seçimlerini gün gün izleyip ve raporlar aldığı, İstanbul'u kazanmak için yıpranmamış ve örgütlerin inandığı isimler üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul kongresini kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 08:53 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 09:12
İmamoğlu’nun CHP’de lider değişmeli çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu’nun ’İstanbul’ planı devrede

Cumhuriyet Halk Partisi, 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günler geçiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı gizli 'zoom' cuntası ile aleni savaşa dönüştü, CHP'li İBB Başkanı 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

ZOOM CUNTASINDA BİLİNÇLİ SIZINTI! BAŞROLDE İMAMOĞLU
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, sızmanın Ekrem İmamoğlu eliyle olduğu konuşuluyor. İmamoğlu'nun A Takımı'nın ihaneti normalleştiren açıklamaları "Görüntüleri Ekrem İmamoğlu ve ekibi sızdırdı" söylemlerini de güçlendirdi. Takvim.com.tr "Sızdıran Brütüs Ekrem mi?" başlığını atarak sızmanın İmamoğlu tarafından yapılabileceğini gündeme getirdi.

KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NU ARAYIP RESTİ ÇEKTİ
CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na telefon açarak "Sızdırıyorsan tam sızdır, sadece işine gelenleri sızdırma" dediğini iddia etti.

"TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ifşa olan zoom cuntasına ilişkin "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi, "Tekrarlarınırsa gereğini yaparım" diyerek de rest çekti.



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İMAMOĞLU'NUN İBB'DEN KAÇMA PLANI
Öte yandan 28 Mayıs sonrası her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan, takip eden süreçte internet sitesi kurup zoom cuntasıyla Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik adımlar atan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız gün "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" çıkışında bulunarak Kılıçdaroğlu'na karşı açtığı değişim bayrağını göndere çekip CHP koltuğuna adaylığını ilan etti.

Bu durum siyaset kulislerinde "İmamoğlu'nun İBB'den kaçma planı" olarak yorumlandı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adıma çevrildi.

Bilindiği üzere 'değişim' kaosuyla boğuşan CHP bir yandan da kurultay sürecine hazırlanıyor. Kurultay tarihi il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. İlçe kongreleri, 5 Ağustos-10 Eylül döneminde tamamlandıktan sonra bu kongrelerde seçilen delegelerle, 16 Eylül-15 Ekim arasında il kongreleri gerçekleştirecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY PLANI: İSTANBUL'U KAZANIRSA KASIMDA TOPLAR
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul kongresini kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Sözcü yazarlarından Aytunç Erkin, CHP Parti Meclisi üyesine dayandırdığı köşe yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

"Kılıçdaroğlu mahalle delege seçimlerini gün gün izliyor ve rapor alıyor. Görmek istediği partinin İstanbul il kongresi. Eğer burada kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplar. İstanbul'un doğal delegelerle birlikte 250'ye yakın delegesi var. İstanbul'u da kazanmak için yıpranmamış ve örgütlerin inandığı isimler üzerinde çalışma yapıyor."



ÖZGÜR ÖZEL, SELİN SAYEK BÖKE VE GÖKHAN GÜNAYDIN PLANI
İmamoğlu'nun "Toplum lider değişimi bekliyor" çıkışına ilişkin Erkin, "İmamoğlu ekibi bütün dengeleri gözetiyor ve Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın'ın adaylıklarını tartışıyor" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN GAZETECİDEN BOMBA İDDİA: İMAMOĞLU PARTİ KURACAK
CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Maslak ve Sarıyer'de ofis tuttuğu ve akademisyenlerle çalışma yaptığı kulisini paylaştı.

Yarkadaş, "Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" açıklamasında bulundu.



"İKİ AYRI OFİS TUTTU"
Yarkadaş, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

"Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak da ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şuan kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor. CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar"


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