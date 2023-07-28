İmamoğlu'nun "CHP'de lider değişmeli" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul' planı devrede

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adıma çevrildi. Bilindiği üzere 'değişim' kaosuyla boğuşan CHP bir yandan da kurultay sürecine hazırlanıyor. Kurultay tarihi il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. İlçe kongreleri, 5 Ağustos-10 Eylül döneminde tamamlandıktan sonra bu kongrelerde seçilen delegelerle, 16 Eylül-15 Ekim arasında il kongreleri gerçekleştirecek. KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY PLANI: İSTANBUL'U KAZANIRSA KASIMDA TOPLAR CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul kongresini kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Sözcü yazarlarından Aytunç Erkin, CHP Parti Meclisi üyesine dayandırdığı köşe yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Kılıçdaroğlu mahalle delege seçimlerini gün gün izliyor ve rapor alıyor. Görmek istediği partinin İstanbul il kongresi. Eğer burada kazanırsa büyük kurultayı kasım ayında toplar. İstanbul'un doğal delegelerle birlikte 250'ye yakın delegesi var. İstanbul'u da kazanmak için yıpranmamış ve örgütlerin inandığı isimler üzerinde çalışma yapıyor."





ÖZGÜR ÖZEL, SELİN SAYEK BÖKE VE GÖKHAN GÜNAYDIN PLANI

İmamoğlu'nun "Toplum lider değişimi bekliyor" çıkışına ilişkin Erkin, "İmamoğlu ekibi bütün dengeleri gözetiyor ve Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın'ın adaylıklarını tartışıyor" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN GAZETECİDEN BOMBA İDDİA: İMAMOĞLU PARTİ KURACAK

CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Maslak ve Sarıyer'de ofis tuttuğu ve akademisyenlerle çalışma yaptığı kulisini paylaştı.

Yarkadaş, "Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" açıklamasında bulundu.