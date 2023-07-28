ABD’deki FETÖ üyelerinin itirafları, örgütte elebaşı Gülen’in iadesi endişesine yol açtı

Eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi olan FETÖ'cü Önder Aytaç, 25 yıldır Fetullah Gülen'in yanında yer alan ve örgütün önde gelen isimlerinden Osman Şimşek'in sosyal medya videosunda yaptığı açıklamalara karşılık bu tarz ifadelerin delil olarak gösterilip "Gülen'in iadesine uzanabilecek bir süreci" tetikleyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

İTİRAF PANİĞİ BAŞLADI

FETÖ'nün kritik isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığının "kırmızı" listesinde adı yer alan Aytaç, Şimşek'in yaklaşık iki hafta önce 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı açıklamalara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'ye firar eden Aytaç, Şimşek'in iftiralarının, eski Zaman gazetesi çalışanı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in daha önce 35-40 bölümlük bir yazı dizisiyle anlattığı örgüt içi kavgaların "birinci elden doğruluğunu" ispat etmekten başka bir işe yaramadığını savundu.