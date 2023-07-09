Muharrem İnce'den FETÖ-CHP kaset kumpasına sert tepki: "Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var" | Kılıçdaroğlu'na bomba: "Biz de seçime gireceğiz"

PARTİLİLERDEN BAĞIŞ İSTEDİ

"Büyükşehir belediye başkanları milletvekili seçiyor. Olacak iş değil. Cumhuriyet tarihinde görülmüş iş değil. Belediye başkanının emrine giren milletvekili Kılıçdaroğlu'nun icadıdır, dünyada da bir ilktir" eleştirisinde bulunan İnce, "Halbuki milletvekilinin konumu belediye başkanından çok daha yukarıdadır. Buradan başarı çıkmaz, başarı değişim ve geleceği okumakla olur" dedi. İnce, "Küllerinden yeniden doğacağız, her ayın bir günü İstanbul'dayım. Buna hazır olsun. Çalışmaya hazır olun." dedi. İnce'nin, "Bütün bunlar için, paraya ihtiyacımız var. O 10 milyon doları harcadık seçimde, ondan bir şey kalmadı" sözleriyle espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu. Siyasi kampanyaları için bağış yapan İnce, partililerden de bağış yapmalarını istedi. Konuşmasının sonunda partililer Muharrem İnce ile fotoğraf çektirdi.

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