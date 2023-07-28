Başkan Erdoğan bizzat yerinde inceledi! Göğsümüz kabardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreninde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT YERİNDE İNCELEDİ I VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreninde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN BİZZAT YERİNDE İNCELEDİ I VİDEO İZLE
Konuşmasının ardından fuarı gezen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin gücüne güç katacak yerli üretim ürünlerini inceleyerek firma yetkilileri tebrik etti.
TÜYAP'da gerçekleştirilen fuara Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
16'ıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (İDEF'23) yerli ve milli olarak ürettilen birçok araç boy gösterdi. 21 yılda ortaya çıkan gelişmelerin gün yüzüne çıktığı fuarda çok sayıda firma vardı.
Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 1000 firma katılıyor.
ÇİNLİ ŞİRKET SAYISI DİKKAT ÇEKTİ
IDEF'23, bu yıl yaklaşık 25 yabancı ülkeden gelen şirketlere ev sahipliği yaptı. Son dönemde savunma sanayii yatırımlarıyla ilgi çeken Çin Halk Cumhuriyeti de bu yabancı ülkeler arasında bulunuyor ve fuara tam tamına 66 tane Çinli şirket katılım sağladı.
Bu, kabaca fuara katılacak toplam yabancı şirketlerin %30-40'ına tekabül ediyor. Çinli şirketler son dönemdeki birçok fuara, yüksek katılım sağlıyorlar. Ancak IDEF'23 için oran gerçekten doruk noktalara ulaşmış durumda.
Bahsi geçen bu 66 Çinli şirketin faaliyet alanları oldukça çeşitli. Çin'in en büyük ilk 30 savunma sanayii şirketinin neredeyse tamamına yakını, havacılık ve askeri gemi inşa alanında faaliyet gösteriyorlar.
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