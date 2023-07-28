Başkan Erdoğan bizzat yerinde inceledi! Göğsümüz kabardı





ÇİNLİ ŞİRKET SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

IDEF'23, bu yıl yaklaşık 25 yabancı ülkeden gelen şirketlere ev sahipliği yaptı. Son dönemde savunma sanayii yatırımlarıyla ilgi çeken Çin Halk Cumhuriyeti de bu yabancı ülkeler arasında bulunuyor ve fuara tam tamına 66 tane Çinli şirket katılım sağladı.



Bu, kabaca fuara katılacak toplam yabancı şirketlerin %30-40'ına tekabül ediyor. Çinli şirketler son dönemdeki birçok fuara, yüksek katılım sağlıyorlar. Ancak IDEF'23 için oran gerçekten doruk noktalara ulaşmış durumda.

Bahsi geçen bu 66 Çinli şirketin faaliyet alanları oldukça çeşitli. Çin'in en büyük ilk 30 savunma sanayii şirketinin neredeyse tamamına yakını, havacılık ve askeri gemi inşa alanında faaliyet gösteriyorlar.

Kapgan arazi aracı fuarda sergileniyor.