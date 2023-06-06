Tatilci Mahmut Tanal'ın imaj kurtarma çalışması! Halde işçilerle meyve sandığı taşıdı: Tepkilerden kaçamadı

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'DAN ŞANLIURFA İÇİN HİZMET BEKLEYEN VATANDAŞA SKANDAL SÖZLER

Depremin etkilediği Şanlıurfa'dan Milletvekili seçilen Mahmut Tanal kendisine seçimlerin geride kaldığını ve "Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" diyen vatandaşa skandal bir yanıt verdi.

OY VERDİĞİNİZ AK PARTİ YAPSIN

Tanal, "Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engellileyen mi var?" dedi. Kendisinin Şanlıurfa Milletvekili olduğunu görmezden gelen Tanal'ın bu sözleri CHP'nin vatandaşları "CHP'ye oy veren ya da vermeyen" olarak ayırdığının da kanıtı oldu.