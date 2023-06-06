Tatilci Mahmut Tanal'ın imaj kurtarma çalışması! Halde işçilerle meyve sandığı taşıdı: Tepkilerden kaçamadı

14 Mayıs'ta seçimlerden büyük başarıyla çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek adına çalışmalara başladı. Başkan Erdoğan, yeni kabinesini duyururken, yeni dönem atılacak adımlar için ilkg toplantı bugün yapılacak. Seçimde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet ise; tatile çıktı.
TANAL TATİLDE!
CHP Şanlıurfa Milletvekil Mahmut Tanal, seçim yenilgisinin ardından kendini Fethiye'ye attı. Arkadaşıyla birlikte deniz kenrarından bir fotoğrafını paylaşan Tanal'a, CHP seçmeninden kısa sürede çok sert tepkiler geldi.
Tepkilerin ardından bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Tanal, "Dairem (2+1 apartman dairesi) Fethiye'de. Bir dost ile çekilen fotoğrafı paylaşmak, çok insani bir durum. Evime geldim. Tatile gitmediğim, tatil için gelmediğim halde, bir fotoğraf karesi üzerinden tatile çıkmışım gibi algı yaratılıp ağır eleştirilerde bulunulması, hakkaniyetli bir tutum değildir." açıklamasında bulundu.
"EVİNİZ YAZLIKTIR"
CHP yandaşı sosyal medya yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, "Siz Şanlıurfa vekilisiniz. Fethiye'de bulunan eviniz yazlıktır. Tatile gitmişsiniz işte kutlamaya." diyerek tepkisini gösterdi.
İMAJ DÜZELTME ÇALIŞMASI
Tepkilerin ardından imaj düzeltme çalışmasına kalkışan Tanal, basit bir kurguya kalkıştı.
Tanal, Twitter hesabından meyve taşıyan işçilere yardım ettiği bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Atatürk istismarına da girişen Tanal, "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi kurtaracağız" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenlere, ümidi yitirmeden, geri durmadan mücadeleyi sürdürmek yakışır!" ifadelerini kullandı.