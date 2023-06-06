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    • Haberler
    • 06.06.2023 11:10
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    • 06.06.2023 11:30
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    Tatilci Mahmut Tanal'ın imaj kurtarma çalışması! Halde işçilerle meyve sandığı taşıdı: Tepkilerden kaçamadı

    CHP Şanlıurfa Milletvekil Mahmut Tanal, partisinin uğradığı hezimetin ardından soluğu Fethiye'de aldı. Tatil pozlarını sosyal medyada paylaşan, Tanal, kendi seçmenlerinden gelen tepkinin ardından savunmaya geçerek, tatile gitmediğini evinde olduğunu öne sürdü. CHP yandaşı sosyal medya yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, "Siz Şanlıurfa vekilisiniz. Fethiye’de bulunan eviniz yazlıktır. Tatile gitmişsiniz işte kutlamaya." diyerek sert bir cevap yapıştırdı. Rezil paylaşımın ardından kara kara çareler düşünen Tanal, halde meyve taşıyan işçilere yardım ettiği bir fotoğrafını paylaştı. Ancak paylaşım CHP seçmenleri tarafından krugu olarak nitelendirdi.

    takvim.com.tr
    Tatilci Mahmut Tanal’ın imaj kurtarma çalışması!

    14 Mayıs'ta seçimlerden büyük başarıyla çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek adına çalışmalara başladı. Başkan Erdoğan, yeni kabinesini duyururken, yeni dönem atılacak adımlar için ilkg toplantı bugün yapılacak. Seçimde büyük bir hezimete uğrayan muhalefet ise; tatile çıktı.

    TANAL TATİLDE!
    CHP Şanlıurfa Milletvekil Mahmut Tanal, seçim yenilgisinin ardından kendini Fethiye'ye attı. Arkadaşıyla birlikte deniz kenrarından bir fotoğrafını paylaşan Tanal'a, CHP seçmeninden kısa sürede çok sert tepkiler geldi.

    Tepkilerin ardından bir açıklama yayınlamak zorunda kalan Tanal, "Dairem (2+1 apartman dairesi) Fethiye'de. Bir dost ile çekilen fotoğrafı paylaşmak, çok insani bir durum. Evime geldim. Tatile gitmediğim, tatil için gelmediğim halde, bir fotoğraf karesi üzerinden tatile çıkmışım gibi algı yaratılıp ağır eleştirilerde bulunulması, hakkaniyetli bir tutum değildir." açıklamasında bulundu.

    "EVİNİZ YAZLIKTIR"
    CHP yandaşı sosyal medya yayıncısı Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, "Siz Şanlıurfa vekilisiniz. Fethiye'de bulunan eviniz yazlıktır. Tatile gitmişsiniz işte kutlamaya." diyerek tepkisini gösterdi.

    İMAJ DÜZELTME ÇALIŞMASI
    Tepkilerin ardından imaj düzeltme çalışmasına kalkışan Tanal, basit bir kurguya kalkıştı.

    Tanal, Twitter hesabından meyve taşıyan işçilere yardım ettiği bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Atatürk istismarına da girişen Tanal, "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi kurtaracağız" diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenlere, ümidi yitirmeden, geri durmadan mücadeleyi sürdürmek yakışır!" ifadelerini kullandı.

        Tanal'ın kurgu paylaşımı da seçmenlerin öfkesinin dindirmeye yetmedi:

        Jahrein de tepki gösteren isimler arasında yer aldı:

        HİZMET İSTEYEN VATANDAŞA SALLAMIŞTI
        Mamut Tanal deprem bölgesinde Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başarısını hazmedemeyerek depremzedelere hakaretler yağdıran CHP zihniyetini bizzat yansıtmıştı!

            ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'DAN ŞANLIURFA İÇİN HİZMET BEKLEYEN VATANDAŞA SKANDAL SÖZLER
            Depremin etkilediği Şanlıurfa'dan Milletvekili seçilen Mahmut Tanal kendisine seçimlerin geride kaldığını ve "Urfa-Akcakale arası sırat yoluna bir el atsanız" diyen vatandaşa skandal bir yanıt verdi.

            OY VERDİĞİNİZ AK PARTİ YAPSIN
            Tanal, "Oy verdiğiniz Akp yapsın. Engellileyen mi var?" dedi. Kendisinin Şanlıurfa Milletvekili olduğunu görmezden gelen Tanal'ın bu sözleri CHP'nin vatandaşları "CHP'ye oy veren ya da vermeyen" olarak ayırdığının da kanıtı oldu.

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            Haberler Haberler Tatilci Mahmut Tanal'ın imaj kurtarma çalışması! Halde işçilerle meyve sandığı taşıdı: Tepkilerden kaçamadı
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