Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto’dan Türkiye açıklaması: Bu yeni çağda Türkiye’nin rolü çok daha büyük

Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıları değerlendiren Fidan, 'Bu saldırı mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörler ile ciddi görüşmeler içerisindeyiz' dedi.

Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendiren Fidan, 'Bu konuda Macaristan ile bir koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Yoğun bir temas trafiğimiz var' dedi.

İSVEÇ'E NATO UYARISI

Fidan NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin terör ile mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "Nihai hükmü Ekim ayında meclisimiz verecek"