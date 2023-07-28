Başkan Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi’nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu





Birçok etkinliğin yapılabileceği salonlar olarak hizmet verecek. 1,5 yıl önce inşaasına başladığımız merkezi 2024 senesinin Mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını 4 bin 340'a yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırdık.

Spor salonlarımızın sayısını 904'e getirdik. Her yaş grubundan insanımızı spor yapmaya, muhakkak bir spor dalıyla düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz.