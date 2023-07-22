FETÖ'nün hırsızlık yemini ortaya çıktı! Sınav sorularını verip bu yeminleri ettirmişler! O liste 'Garson'dan çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanması'nın başındaki isimlerin sekreteryasında görev alan "Garson" kod adlı gizli tanık, 2017'de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı oldu.
SD kartların yüzde 30'luk bölümü açılıp emniyet yapılanmasının bir bölümü çözülürken, kartların yüzde 70 kısmı ise özel programlarla şifrelendiği için açılamadı. SD kartların tamamı MİT tarafından 6 yılda çözülmesiyle örgütün Emniyet yapılanmasındaki bütün isimleri deşifre oldu.
55 BİN DOSYALIK MATERYAL
16 yılda Emniyette görev alan 320 bin polisin fişlenerek örgüt üyesi olup olmadıklarına göre derecelendirildiği, 55 bin dosyalık dev materyalde, örgüt üyesi rütbeli polislerle evlendirilmeleri planlanan 6 bin kadının fotoğraflarının bulunduğu izdivaç albümünün yanı sıra komiser yardımcılığı sınavlarının da nasıl çaldığıyla ilgili bütün detaylar çıktı.
SORULARI "DUA" DİYE KODLAMIŞLAR
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü içerisindeki şifreli özel çalışma ofisinde çalışan özel birim didik didik ettiği verilerde, örgütün komiser yardımcılığı sınav sorularını nasıl örgüt üyelerine dağıtması gerektiği ile ilgili talimat belgelerine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasının komiser yardımcılığı sınavları öncesinde "Dua" olarak kodladığı sınav sorularını, FETÖ üyelerine verdiği, soruları verdiği isimlerin de "Dua listesi" adı altında tek tek fişlediği ortaya çıktı.
SORU HIRSIZILIĞINA "HEDİYE" KILIFI
FETÖ'nün sınav sorularını verdiği örgüt üyelerini "Dua listesi" adı altında kayıt altına aldığı belirlenirken, soruları veren mahrem yapıdaki sivil imam ile soruyu alan polislere ettirilen hazır yemin metni de SD kart içerisinde bulundu. Sınav soru hırsızlığına karışan polis ve mahrem imamların yemin metninde soruları alırken ettiği yemine "bugün aldığım hediyeyi" diye başladığı, örgütün soru hırsızlığına hediye kılıfı uydurduğu görüldü. Sınav sorularını alan polislerin okuduğu o metinde SD kart içerisinde bulundu. Polisler "ben ..................... bugün aldığım bu hediyeyi; annem, babam, kardeşim, akrabalarım, en yakın arkadaşlarım, hizmetteki abilerim, ablalarım ve hiç kimse ile konuşmayacağıma, ima dahi etmeyeceğime yazılı, görsel, telefon, mail ve diğer iletişim araçları ile kimse ile paylaşmayacağıma, olumsuz bir durumda bana söylenen şekilde davranacağıma ve sadece hediyeyi aldığım kişiye bildireceğime kuranı kerim başta olmak üzere mukaddes bildiğim bütün değerler üzerine, annem babam ve en yakınlarımın başı üzerine "vallahi billahi tallahi" yemin ederim" metnini okuyup yemin etti.