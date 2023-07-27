Seçilmeden önce "ulaşımı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu 5. zam için kolları sıvadı! CHP'li İBB toplu taşımaya %57 artış istedi

CHP 'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vasat yönetimini zamlarla taçlandırmaya devam ediyor. Seçilmeden evvel "Ekmek, süt, su ücretsiz olacak" vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu , geride bıraktığımız gün halk ekmeğe %66 oranında zam yaparak tüm tepkileri üzerine topladı. İBB yönetimi bugün de ulaşıma %57 zam gündemiyle toplandı. TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metro büs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi masaya yatırıldı. İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZAM ERTELENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için İstanbul'da toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu. UKOME, Ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.



"ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ" VAADİ VEREN İMAMOĞLU 5. ZAM İÇİN KOLLARI SIVADI

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlı 2019'daki yerel seçim öncesi "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" vaadinde bulunmuştu.



Ancak bu vaadi veren İmamoğlu, 2021'den bu yana 4 defa zam yaptı, 5. zam için de kolları sıvadı.

Diğer 4 zam ise şöyle;



▪️2021 Temmuz: Yüzde 15 zam



▪️2021 Aralık: Yüzde 36.2 zam



▪️2022 Nisan: Yüzde 40 zam



▪️2022 Aralık: Yüzde 29,10