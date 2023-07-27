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Seçilmeden önce "ulaşımı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu 5. zam için kolları sıvadı! CHP'li İBB toplu taşımaya %57 artış istedi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği vaatler, tutmadığı sözlerle vasat yönetimini sürdürüyor. Seçilmeden evvel "Ekmek, süt, su ücretsiz olacak" vaadinde bulunan İmamoğlu, geride bıraktığımız gün halk ekmeğe %66 zam yaptı. İBB yönetimi bugün de ulaşıma %57 zam talep etti. İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.  "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" vaadinde bulunan İmamoğlu, 5. zam için kolları sıvarken Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 14:41 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 15:13
Seçilmeden önce ulaşımı ucuzlatacağız diyen İmamoğlu 5. zam için kolları sıvadı! CHP’li İBB toplu taşımaya %57 artış istedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vasat yönetimini zamlarla taçlandırmaya devam ediyor. Seçilmeden evvel "Ekmek, süt, su ücretsiz olacak" vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız gün halk ekmeğe %66 oranında zam yaparak tüm tepkileri üzerine topladı.

İBB yönetimi bugün de ulaşıma %57 zam gündemiyle toplandı.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ
Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi masaya yatırıldı.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZAM ERTELENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için İstanbul'da toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu. UKOME, Ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.

"ULAŞIMI UCUZLATACAĞIZ" VAADİ VEREN İMAMOĞLU 5. ZAM İÇİN KOLLARI SIVADI
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlı 2019'daki yerel seçim öncesi "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" vaadinde bulunmuştu.

Ancak bu vaadi veren İmamoğlu, 2021'den bu yana 4 defa zam yaptı, 5. zam için de kolları sıvadı.

Diğer 4 zam ise şöyle;

▪️2021 Temmuz: Yüzde 15 zam

▪️2021 Aralık: Yüzde 36.2 zam

▪️2022 Nisan: Yüzde 40 zam

▪️2022 Aralık: Yüzde 29,10



ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA VAADİ DE FOS ÇIKTI
Verilip de tutulmayan diğer vaat ise öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma... CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz olacağını vadetmişti... Ancak somut adım atılmadı. Söz konusu video hala CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarında mevcut.



TEL TEL DÖKÜLEN, KAZALARLA GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ARAÇLARA ZAM İSTEDİ
CHP'li İBB'nin zam istediği toplu ulaşım araçları ise bakımsızlıktan tel tel dökülmeye, kazalar ve aksayan seferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ulaşımdaki aksamının ceremesini İstanbullu çekiyor, belediyecilikten uzak algı ve PR'a dayalı yönetim anlayışı vatandaşı mağdur ediyor.



2022'DE ARIZA SAYISI 2021'E ORANLA %56,77 ARTTI
İstanbul'da, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022 yılında yaşanan arıza sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.

Metrolarda da durum içler acısı... Aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken gün aşırı raydan çıkan araçlar tehlikeli bir durum arz ediyor.




İSPAK VAADİNİ DE TUTMADI: ZAM ÜSTÜNE ZAM
Ulaşıma zam üstüne zam yapan Ekrem İmamoğlu yönetiminin yerini getirmediği İSPARK vaadini de hatırlamakta fayda var...

İmamoğlu, 2019 yılında 'Park et devam et' sloganıyla yaptığı konuşmada, "Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı.


CHP'li İBB geride bırakığımız günlerde İSPARK'a yüzde 18'lik bir zam daha yaptı. Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.


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