Seçilmeden önce "ulaşımı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu 5. zam için kolları sıvadı! CHP'li İBB toplu taşımaya %57 artış istedi

Metrolarda da durum içler acısı... Aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken gün aşırı raydan çıkan araçlar tehlikeli bir durum arz ediyor.







İSPAK VAADİNİ DE TUTMADI: ZAM ÜSTÜNE ZAM

Ulaşıma zam üstüne zam yapan Ekrem İmamoğlu yönetiminin yerini getirmediği İSPARK vaadini de hatırlamakta fayda var...



İmamoğlu, 2019 yılında 'Park et devam et' sloganıyla yaptığı konuşmada, "Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı.