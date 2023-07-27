Seçilmeden önce "ulaşımı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu 5. zam için kolları sıvadı! CHP'li İBB toplu taşımaya %57 artış istedi

TEL TEL DÖKÜLEN, KAZALARLA GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ARAÇLARA ZAM İSTEDİ
CHP'li İBB'nin zam istediği toplu ulaşım araçları ise bakımsızlıktan tel tel dökülmeye, kazalar ve aksayan seferlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ulaşımdaki aksamının ceremesini İstanbullu çekiyor, belediyecilikten uzak algı ve PR'a dayalı yönetim anlayışı vatandaşı mağdur ediyor.
2022'DE ARIZA SAYISI 2021'E ORANLA %56,77 ARTTI
İstanbul'da, toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022 yılında yaşanan arıza sayısı, bir önceki yıla oranla yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.
Metrolarda da durum içler acısı... Aksayan seferler İstanbulluyu canından bezdirirken gün aşırı raydan çıkan araçlar tehlikeli bir durum arz ediyor.
İSPAK VAADİNİ DE TUTMADI: ZAM ÜSTÜNE ZAM
Ulaşıma zam üstüne zam yapan Ekrem İmamoğlu yönetiminin yerini getirmediği İSPARK vaadini de hatırlamakta fayda var...
İmamoğlu, 2019 yılında 'Park et devam et' sloganıyla yaptığı konuşmada, "Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı.
CHP'li İBB geride bırakığımız günlerde İSPARK'a yüzde 18'lik bir zam daha yaptı. Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.