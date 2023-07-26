Halk TV operasyonu sonrası fondaş panik: CHP’li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın

Topa Soner Yalçın da girdi... "AKLINI KAYBETMİŞ, DEDİKODUCU YAŞLI TEYZE, KOLTUK SEVDALISI" Kılıçdaroğlu'na 'aklını kaybetmiş', 'dedikoducu yaşlı teyze', 'koltuk sevdalısı' yakıştırmalarında bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı; "Üzgünüm Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi. CHP 'yi yıkıma sürüklüyor. 37 yıldır gazetecilik yapan bana bu çamuru attığı için onu hiç affetmeyeceğim, demek koltuk sevdası insanı bu derece kişilik erozyonuna uğratıyor. Koca CHP Genel Başkanı dedikoducu yaşlı teyzelere benzedi, her gün bir tuhaf söz söylüyor. Odatv hesapları her yıl denetime uğruyor ve bunu bilmesine rağmen yalan konuşuyor. Türkiye ve CHP için üzgünüm. KILIÇDAROĞLU'NA ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: "GEÇEN GÜN NE YAPTIĞINI KENDİSİ AÇIKLASIN..." Öte yandan Soner Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun " Eskiden Odatv'yi izlerdim bakardım yaklaşık 6 aydır siteyi bile açmıyorum" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'nu üstü kapalı tehdit etti. Yalçın, "6 aydır Odatv okumuyormuş, daha geçen gün arayı düzeltmek için ne yaptığını kime ne telefon açtığını kendisi açıklasın, ayıptır" dedi.

Odatv daha sonra manşetler üzerinden Bay Bay Kemal'le olan kavgasını sürdürdü. "Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP 'deki hazin durumu açıklıyor" başlıklı haber yapan Ekremci yayın organı, "Değişim çağrılarına kulak asmayan ve Odatv'ye çamur atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , Twitter'da en çok takipçi kaybeden siyasi parti başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

*İlgili haberi okumak için görselin üzerine tıklayın TAKVİM.COM.TR KILIÇDAROĞLU'NUN 'İNTİKAM' OPERASYONUNU YAZDI Takvim.com.tr gelişmeler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 'Ekremci'lerin dosyasını açtığını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun intikam rotasını bir başka Ekremci olan Sözcü TV'ye kırmasının ise muhtemel olduğunu okurlarına aktardı. Bilindiği üzere Ekremci Sözcü TV, her fırsatta Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlarıyla ön plana çıkıyor.

KİTAP YAZAN GAZETECİ VE YAZARLAR DA AÇIKLANSIN

Kılıçdaroğlu'nun başlattığı medya operasyonunun ardından adeta bir lağım gibi açığa çıkan kirli ilişkiler sonrası CHP'li isimler de sosyal medyadan "CHP'li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın" çağrısında bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "CHP'li Belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar da açıklansın..." dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELERE KİTAP SATAN GAZETECİ VE YAZARLARDA AÇIKLANSIN…

Yaptığı paylaşıma Halk TV ve Murat Ağırel'i ekleyen gazeteci Fatma Sibel Gürcihan da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biliyorsun gazetecilerin siyasi partilerden maddi menfaat sağlaması sadece "maaş" almakla olmaz. Mesela kitaplarını CHP teşkilatları ve belediyeleri topluca satın aldı mı? CHP'li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlarda açıklansın…" dedi.