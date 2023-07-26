Dila Kent’in Youtube’daki çocukları hedef alan rezalet videolarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli getirdi

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Çirkin paylaşımların ardından başta ebeveynler olmak üzere duyarlı sosyal medya ve Youtube kullanıcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu.

SATIR SATIR AHLAKSIZLIK

Videolarında "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.