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Dila Kent'in Youtube'daki çocukları hedef alan rezalet videolarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli getirdi

Son dakika haberleri… Çocukların küçük dünyasını hedef alan gayri ahlaki videolar Youtube’da giderek artıyor. Sözde çocuklar için içerik üreten ‘Dila Kent’ isimli Youtube kanalında yayınlanan skandal görüntüler büyük tepki çekmişti. “Maalesef aldattım” “Bir şey yok öpüştü” gibi ifadeleri satır aralarına gizleyen Dila Kent’in rezalet videoları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli getirdi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi. Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 16:51 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 17:05
Dila Kent’in Youtube’daki çocukları hedef alan rezalet videolarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli getirdi

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Çirkin paylaşımların ardından başta ebeveynler olmak üzere duyarlı sosyal medya ve Youtube kullanıcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu.

SATIR SATIR AHLAKSIZLIK
Videolarında "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.

Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayımlanan zararlı içerikler, çocuklarının karakter gelişimini ve ahlakını olumsuz etkiliyor.

Ebeveynler her ne kadar çocuklarını zararlı içeriklerden korumak için uğraşsa da "çocuklar" için videolar çektiği iddia edilen bazı YouTube hesapları, ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor ve çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.

5 MİLYONA YAKIN ABONE
YouTube'da yayın yapan Dila Kent, bu hesaplardan sadece biri... 5 milyona yakın abonesi bulunan Dila Kent isimli hesapta yayımlanan bazı videolar çocuklar tarafından 1,5 milyon izlenmeye ulaşıyor.

Youtube kanalındaki bazı videolarda ise ahlaksızlığın normalleştirildiği görülüyor.

İNCE İNCE İŞLİYOR
Dila Kent'in bir videoda, "Kucağına attı kızı farkında mısın?", "Kızı tek seferde soy", "Hayır o güzel kızı…" "Öptü, bir şey yapmadı tamam" ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı ince ince işlediği görüldü.

Söz konusu video 2 milyona yakın görüntülenme aldı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların kişisel gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkileyen söz konusu görüntülerle ilgili harekete geçti.

Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik içerik üreten ve sosyal medyada tepkiye yol açan youtuberla ilgili, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi.

Bugün bu konuyla ilgili içeriğin engellenmesi kararı çıktı mahkemeden. Bu tür içerikleri yakından izlediğimizi bilmenizi istiyorum. Mecrayı kapatamıyoruz; ancak içeriği önleyebiliyoruz. Biz bu konuda çok hızlı çalışıyoruz. Sosyal medyadaki şiddet olaylarını izlediğimizde de aynı şekilde aynı hızla takip ediyoruz.

Bu tür içeriklere çok hızlı müdahale ediyoruz. Hukuk birimimiz, sosyal medya birimimiz, basın müşavirliğimiz çok hızlı hareket edip, gerekli mecralardan engellenmesini kıymetli buluyoruz " ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL RİSKE KARŞI EBEVEYN REHBERİ OLUŞTURDUK"

Soruları da yanıtlayan Göktaş, dijital mecralardaki çocuk istismarı ve şiddet olaylarına karşı alınacak önlemlere ilişkin, Bakanlık bünyesinde dijital ortamları tarayan bir birim olduğunu belirtti. Göktaş, "Öncelikle davranışsal bağımlılığın önlenmesi kapsamında farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme yapılmalı. Bu doğrultuda materyaller oluşturma, eğitimler düzenleme bağımlılık karşısında çocuk, birey ve aile ilişkileri güçlendirici faaliyetler yürütüyoruz halihazırda.

Çocukların dijital risklerden korunması kapsamında özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere eğitim verilmesini sağlıyoruz. Dijital medyanın olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çocukların dijital risklerden korunması konusunda ebeveyn rehberi oluşturarak, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımladık. Ama bunu nasıl daha fazla kitlelere ulaştırabiliriz, ilçelere, illere ve farklı yerlere nasıl daha fazla yaygınlaştırabiliriz onu da çalışacağız. 2023 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 20 bin veli, 14 binden fazla personele de dijital risklerden korunma eğitimi verilmiştir" dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirdi.

Bazı vatandaşlar da ebeveynlere "Dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" adlı Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

"Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.

Paylaşılan tepkilerden bazıları şu şekilde:
Genç temiz beyinler erkenden yıkanıyor...

Yaşınıza başınıza uygun bir iş yapın...

Yavaş yavaş alttan algı veriyorlar...

Çocuklar için çok tehlikeli bir kanaldır...

Kullanıcılar hesapla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı.

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