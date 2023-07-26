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CHP'de 'değişim' ateşi! Uğur Dündar 'Ekremci' Sözcü'deki köşesinden hedef aldı: Kılıçdaroğlu gitmezse belediyeler gider

CHP'deki 'değişim' ateşi katlanarak büyüyor. İmamoğlu'nun ifşa olan zoom cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı verdi. Bay Bay Kemal Ekremci medyaya da operasyona başladı. Gelişme üzerine Uğur Dündar, Sözcü'deki köşesinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Dündar Kılıçdaroğlu'nun değişimin önünü açmaması durumunda 100 yıllık CHP'nin elden giden belediyelerin ardından bakakalacağını söyledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 16:46 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 16:50
CHP’de ’değişim’ ateşi! Uğur Dündar ’Ekremci’ Sözcü’deki köşesinden hedef aldı: Kılıçdaroğlu gitmezse belediyeler gider

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

İmamoğlu ise 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu, "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.


ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel zoom cuntasının ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

"10 CEPHEDE YARA ALSAM DA MÜCADELEYE DEVAM"
CHP'deki 'değişim' savaşı ve İmamoğlu'nun ifşa olan zoom cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" dedi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Uğur Dündar, Ekremci Sözcü'deki köşe yazısında Kılıçdaroğlu'na "Bırak git, devrim gibi değişimin önünü aç" çağrısında bulundu.

Dündar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra yapması gereken; hiçbir çatlağa ve kopuşa izin vermeyecek bir bilge anlayışla olağanüstü Kurultay'a gidip, partinin erozyona uğrayan kimliğinin ve ideolojisinin netleştirileceği devrim gibi bir değişimin önünü açmaktır" dedi.



"KILIÇDAROĞLU GİTMEZSE 100 YILLIK CHP ELDEN GİDEN BELEDİYELER ARDINDAN BAKAR"
Kılıçdaroğlu gitmezse CHP seçmeninin değişim umutlarının örseleneceğini bunun da sandığa yansıyacağını söyleyen Dündar, "Eğer kendisinin "Onursal Başkan" olarak konumlanacağı bu süreci başlatmamakta direnirse, değişim umutları örselenen seçmen, önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinde sandığa yansıtacağı iradesiyle hem partinin kaderini belirleyecek, hem de 100 yıllık CHP, elden giden belediyelerin ardından bakakalacaktır… Güçlenmiş, yenilenmiş, umut veren bir CHP'ye, toplumun ve demokrasinin her zamandan fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.


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