CHP’de ’değişim’ ateşi! Uğur Dündar ’Ekremci’ Sözcü’deki köşesinden hedef aldı: Kılıçdaroğlu gitmezse belediyeler gider

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu. İmamoğlu ise 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu, "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu 'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul 'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.



ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM

Paralel zoom cuntasının ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

"10 CEPHEDE YARA ALSAM DA MÜCADELEYE DEVAM"

CHP'deki 'değişim' savaşı ve İmamoğlu'nun ifşa olan zoom cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı vermeyi ihmal etmedi.



Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" dedi.