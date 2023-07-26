Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti! Stratejik Orta Koridor mesajı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Erdoğan'ın Wang Yi'yi kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede "Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu" gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde durulduğu ifade edildi.





ORTA KORİDOR GİRİŞİMİ MESAJI

Başkan Erdoğan'ın, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor Girişimi'ni uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirerek, bu maksatla tesis edilen Üst Düzeyli Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını da gerçekleştirmek istediklerini kaydettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM VURGUSU

"Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi."