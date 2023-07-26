Deprem bölgesi hak sahipliği için başvurular 30 Temmuz’da sona eriyor

AFAD Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, depremin vurduğu 11 ilde kurulan 141 Hak Sahipliği Başvuru merkezine 2 ayda 587 bin 600 afetzede başvurdu.

Gaziantep'te depremde en fazla ağır hasar gören Nurdağı ilçesinde hak sahipliğine 9 bin 359 başvuru oldu. Nurdağı'nda açılan AFAD'ın hak sahipliği başvuru ofisinde depremzedelerin başvuru yoğunluğu yaşandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİNDE BAŞVURU SAYISI 100 BİNİ BULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Yerinde Dönüşüm' projesine yapılan başvurunun 100 bini aştığını açıkladı.

Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833'ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.