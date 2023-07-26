CHP’de kaos! Kılıçdaroğlu ve zoom cuntacıları arasında MYK restleşmesi: Olaylı PM’de Gökhan Günaydın’a ’bu toplantıda yerin yok’ mesajı

CHP'deki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.
Cuntacı kadroda İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de paralel CHP toplantısının baş aktörlerinden biri olarak dikkatleri üzerine topladı.
ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.
GÖKHAN GÜNAYDIN'A ÇİZİK ATTI
Kılıçdaroğlu'nun bir başka hamlesi ise Zoom cuntası içinde yer alan İmamoğlu'na en yakın isimlerden Gökhan Günaydın'a çizik atmak oldu. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.
İMAMOĞLU'NA AÇIK MESAJ: YASAK ÖZGÜR ÖZEL'İ KAPSAMIYOR
Konuyu aktaran CHP yandaşı İsmail Saymaz yasağın Gökhan Günaydın'a yönelik olduğunu ancak ifşa olan toplantıya katılan Özgür Özel'i kapsamadığını yazdı.
Bu durum Ekrem İmamoğlu'na açık mesaj olarak yorumlanırken Saymaz konuştuğu CHP'li yetkililerin şunları söylediğini yazdı:
"Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?"
Özel'e ceza verilmeme sebebi ise toplantıda konuşmaması olarak gösteriliyor.