CHP’de kaos! Kılıçdaroğlu ve zoom cuntacıları arasında MYK restleşmesi: Olaylı PM’de Gökhan Günaydın’a ’bu toplantıda yerin yok’ mesajı

CHP'deki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu 'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu 'nu devirmek için kolları sıvadı. Cuntacı kadroda İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de paralel CHP toplantısının baş aktörlerinden biri olarak dikkatleri üzerine topladı.

ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM

Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

GÖKHAN GÜNAYDIN'A ÇİZİK ATTI

Kılıçdaroğlu'nun bir başka hamlesi ise Zoom cuntası içinde yer alan İmamoğlu'na en yakın isimlerden Gökhan Günaydın'a çizik atmak oldu. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.