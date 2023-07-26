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CHP'de kaos! Kılıçdaroğlu ve zoom cuntacıları arasında MYK restleşmesi: Olaylı PM'de Gökhan Günaydın'a 'bu toplantıda yerin yok' mesajı

CHP'deki kaos günden güne katlanarak büyüyor. Görüntüleri ifşa olan paralel zoom cuntasının aktörlerinden olan Gökhan Günaydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile restleştiği, MYK yasağına rağmen geri adım atmadığı öğrenildi. Öte yandan geride bıraktığımız günlerde gerçekleştirilen CHP PM toplantısı da olaylı geçti. Zoom cuntacıları için 'hainler' dendi, istifaları istendi. Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'a "Bu toplantıda yeriniz yok" mesajı verildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 08:57 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 09:12
CHP’de kaos! Kılıçdaroğlu ve zoom cuntacıları arasında MYK restleşmesi: Olaylı PM’de Gökhan Günaydın’a ’bu toplantıda yerin yok’ mesajı

CHP'deki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.

Cuntacı kadroda İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de paralel CHP toplantısının baş aktörlerinden biri olarak dikkatleri üzerine topladı.

ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.

GÖKHAN GÜNAYDIN'A ÇİZİK ATTI
Kılıçdaroğlu'nun bir başka hamlesi ise Zoom cuntası içinde yer alan İmamoğlu'na en yakın isimlerden Gökhan Günaydın'a çizik atmak oldu. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladı.

İMAMOĞLU'NA AÇIK MESAJ: YASAK ÖZGÜR ÖZEL'İ KAPSAMIYOR
Konuyu aktaran CHP yandaşı İsmail Saymaz yasağın Gökhan Günaydın'a yönelik olduğunu ancak ifşa olan toplantıya katılan Özgür Özel'i kapsamadığını yazdı.

Bu durum Ekrem İmamoğlu'na açık mesaj olarak yorumlanırken Saymaz konuştuğu CHP'li yetkililerin şunları söylediğini yazdı:

"Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?"

Özel'e ceza verilmeme sebebi ise toplantıda konuşmaması olarak gösteriliyor.



KILIÇDAROĞLU - GÜNAYDIN RESTLEŞMESİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken paralel zoom cuntasının aktörlerinden olan Gökhan Günaydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile restleştiği, kendisine getirilen MYK yasağına rağmen geri adım atmadığı kulislere yansıdı.

Konuyu Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşesine taşıdı.

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e talimat verdiği Özel'in de Gökhan Günaydın'a MYK yasağını ilettiğini aktaran Selvi, "Gökhan Günaydın, geri adım atmıyor. MYK toplantısına katılacağını söylüyor. Neyse, sonunda Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Bugün yapılacak olan MYK toplantısına katılması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan geride bıraktığımız günlerde gerçekleştirilen CHP PM toplantısı olaylı geçti.


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ZOOM CUNTACILARINA 'HAİNLER' DENDİ, İSTİFALARI İSTENDİ
Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini belirlemek için kurulan ve CHP'lilerden oluşan komisyonu suçlarak "Ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazdılar" dedi. Bunun üzerine Veli Ağbaba, "Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı" şeklinde çıkıştı.

Toplantıda Ekrem İmamoğlu ve Zoom cuntacıları için 'hainler' dendi, istifaları istendi.

Fondaş İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri sızan zoom toplantısı için "Etik dışı" ifadesini kullandığını söyledi.

Saymaz şu ifadeleri kullandı;

"Ahlaki kurallar var. Sizler belediye başkanını seçen kurulsunuz. Belediye başkanından talimat alırsanız yarın seçim yaptığınızda nasıl objektif davranacaksınız? PM üyeleri belediye başkanlarından talimat almaz."

Kılıçdaroğlu yanlısı PM üyelerinden Hüseyin Yıldız, "Hainler" diye bağırdı.



ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN'A 'BU TOPLANTIDA YERİNİZ YOK" TEPKİSİ
Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise değişimi desteklemelerine rağmen Grup Başkanı Özgür Özel ile Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bu toplantıda olmamaları gerektiğini savundu. Erol, "Bu utanç vericidir" diye bağırdı ve istifalarını istedi.

Günaydın ise ahlak dışı bir davranış göstermediklerini söyledi.


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