Nusaybin’de yakalanacağını anlayan teröristler kendilerini patlattı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonunda yakalanacağını anlayan teröristler kendini patlattı. Patlamada teröristlerden 1'i öldü, 1'i sağ ele geçirildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: KADIN ÖRGÜT MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden polis memurlarımıza silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıdan personelimiz yara almadan kurtulmuş, gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgüt mensubu olduğu tespit edilen (1) kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bir evde, teröristlerin saklandığı ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı.

YAKALANACAĞINI ANLAYAN TERÖRİSTLER KENDİNİ PATLATTI I VİDEO İZLE