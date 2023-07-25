Kritik ziyaret! Çin ve Libya dışişleri bakanları Türkiye’ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakan Manguş'la görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanısıra Libya'daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

ÇİN İLE İKİLİ İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINACAK

ÇİN Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de 26 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.