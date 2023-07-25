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Nusaybin'de alçak saldırı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri saldırı hazırlığında olan bir kadının şüphelinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe (eski) eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir." denildi. Bilindiği gibi DBP terörün siyasi ayağı HDP'nin yedeği olarak faaliyet gösteriyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 21:22 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 22:43
Nusaybin’de alçak saldırı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

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Saldırıdan personelin yara almadan kurtulduğu, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamaya göre, ikamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

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