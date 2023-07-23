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CHP'de medya operasyonu başladı: Halk TV ile tüm ilişkiler sona erdi!

CHP'de medya operasyonu başladı: Halk TV ile tüm ilişkiler sona erdi!
23.07.2023 06:41

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Son dakika haberi! Takvim.com.tr'nin duyurduğu "zoom cuntasının" toplantısı sonrası CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yüz yüze geldi. Toplantı sona ererken CHP'de medya operasyonu da başladı. CHP'den yapılan açıklamada Halk TV ile tüm ilişkilerin sona erdiği bildirildi. CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu. Partinin Halk TV'ye yaptığı ödemenin detayları açıklanmadı. Hazine yardımı alan CHP'nin halkın parasını fondaşlara yedirdiği iddia edilirken vatandaşlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. CHP yandaşı Fatih Portakal ise yıllardır CHP ve yandaşları tarafından fonlanan medyayı perdelemek için akılalmaz açıklamalarda bulundu.

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