PKK'nın 'yurt dışı kasası' Konya'da yakalanmıştı!  PKK/KCK'li Güllüşan Kandemir'in ifadesi ortaya çıktı: Dağıttığı paralar hesabına yatıyormuş

(Fotoğrafta: G.K.)

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K ve H.Ö hakkında "Aranma" kaydı çıkarılmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli G.K'nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenmiştir.

G.K'nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir.

AFRİN'DE 40 SİVİLİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ SORUMLUSU HEYSEM CUMA ÖLDÜRÜLDÜ

MİT eli kanlı terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonda 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusu PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi.

İSTİHBARAT ALINDI!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, Fırat Kalkanı harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme aktarımından sorumlu olan Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma'nın bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratı alındı.