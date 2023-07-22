Adana'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER
22-07-2023 13:37:11 37.852 36.239 7 MW 3.9 Saimbeyli (Adana) 596036
22-07-2023 13:05:51 38.016 37.534 7 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 596035
22-07-2023 13:02:06 37.661 37.435 7 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 596034
22-07-2023 12:55:59 37.775 27.15 6.98 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.38 km] Kuşadası (Aydın) 596033
22-07-2023 12:48:50 37.692 37.403 7 ML 1.4 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 596032
22-07-2023 12:13:28 36.124 27.307 8.52 ML 1.9 Ege Denizi - [64.58 km] Datça (Muğla) 596031
22-07-2023 12:08:00 37.819 30.597 7 ML 1.2 Merkez (Isparta) 596030
22-07-2023 11:50:57 37.26 37.075 7 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) 596029
22-07-2023 11:42:41 38.698 44.291 7.64 ML 1.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [07.55 km] Saray (Van) 596028
22-07-2023 11:34:11 37.398 37.092 6.76 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 596027
22-07-2023 11:19:04 38.058 37.868 7.02 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya) 596026
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.07.22 13:37:10 37.8765 36.2690 5.0 -.- 4.0 4.0 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.22 13:30:16 38.1168 36.6043 6.0 -.- 1.8 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 12:55:59 37.7562 27.1905 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.22 12:33:40 36.1307 33.5362 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.07.22 11:50:59 37.2863 37.1472 0.0 -.- 1.9 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 11:12:09 37.9920 36.3598 10.0 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 11:04:10 35.9990 35.9280 6.0 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.07.22 10:51:52 36.1697 27.3308 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.07.22 10:32:53 36.9460 29.3300 5.5 -.- 2.2 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.22 09:50:07 36.9752 29.2935 13.0 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.22 08:50:45 38.1423 36.7520 4.8 -.- 1.9 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 07:43:38 35.2392 27.6175 6.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.22 07:42:29 35.3572 27.4480 2.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.22 07:26:47 36.9555 27.6032 19.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.22 07:18:22 38.1637 36.5670 5.5 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.22 07:15:16 40.6768 30.6203 4.1 -.- 1.5 -.- AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.07.22 07:11:43 39.3775 26.2103 7.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.22 07:11:35 38.3510 38.2622 5.0 -.- 2.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.07.22 07:08:39 38.2302 37.1087 9.3 -.- 1.5 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel