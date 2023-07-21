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    Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! Gündem tahıl koridoru...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Başkan Erdoğan Körfez dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamını sağlayacağız." açıklamasında bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

    Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
    Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan uçakta yaptığı açıklamada Tahıl Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

    "RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"
    Rusya'nın gıda koridorunu kapatma meselesinin Avrupa basınında, "İsveç'e NATO'da yeşil ışık yakılması, Türkiye'nin arabuluculukta önemini azalttı." şeklinde ifade edildiğinin aktarılmasının ardından, "Böyle bir görüşe katılır mısınız?" sorusuna Erdoğan, bu görüşe katılmadığını belirtti.

    Türkiye'nin şu anda Rusya ile ilişkilerini devam ettirdiğini belirten Erdoğan, gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerek MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

    Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyaretiyle inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya'nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir."

        Karadeniz Tahıl Girişimi'yle dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahılın sevkini sağladıklarını belirten Erdoğan, küresel salgının, ekonomik krizin ardından sonuçları çok daha ağır olacak küresel bir gıda krizinin önüne geçtiklerini anımsattı.

        Erdoğan, "Sonuçları itibarıyla bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrınadır." dedi.

        Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacaklarını, tüm gayretlerini bu meseleye yoğunlaştıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

        RUSYA'DAN TAHIL KORİDORU MESAJI
        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarını ve tahıl anlaşması konusunda istişareler yürüttüklerini belirterek, "Tahıl anlaşmasına alternatif bir anlaşma konusunda (başka ülkelerle) temaslar yürütmüyoruz." dedi.

        Verşinin, başkent Moskova'da tahıl anlaşması konusunda basın toplantısı düzenledi.

        Rusya'nın Afrika'ya yönelik tahıl sevkiyatıyla ilgili alternatif rotalar üzerinde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Verşinin, "Yeni rotalar konusu genel olarak lojistik ve teknik bir konu ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Rus kargoları ve Rus tahıllarının teslimatı konusunda Afrika ülkeleriyle çok ciddi temaslarımız var." diye konuştu.

        Verşinin, Rusya'nın, tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından alternatif bir anlaşma konusunda başka ülkelerle görüşmeler yürütüp yürütmediğine yönelik soruya, "Tahıl anlaşmasına alternatif bir anlaşma konusunda temaslar yürütmüyoruz." yanıtını verdi.

        Rusya'nın konuya yaklaşımının net şekilde ifade edildiğinin altını çizen Verşinin, "Önce bir yıldır müzakere ettiğimiz ve çok sayıda vaat aldığımız işin sonuçlarını alalım. Sonra dünya pazarına tahıl tedarik etmek için ortak çabaları yeniden canlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE İLE ETKİLEŞİM ALANIMIZ ÇOK BÜYÜK"
        Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında üst düzey temasların sürdüğünü belirterek, "Türkiye ile çok yakın ve geleneksel temaslarımız var. Onlarla da şu anda iletişim halindeyiz ve mevcut durumda ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik etkileşim alanımız çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki üst düzey temasların da süreceğini kaydeden Verşinin, "Türkiye'de veya Rusya'da, en üst düzeydeki herhangi bir temasın elbette çok büyük ve ciddi bir gündemi olur." dedi.

        Verşinin, Türkiye'nin tahıl anlaşması kapsamında yürüttüğü diplomatik girişimleri olumlu olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Hem Moskova'da hem de Ankara'da birçok istişarelerde bulundum. Türk meslektaşlarımın potansiyellerini, bilgilerini ve mesleki becerilerini çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum." diye konuştu.

            Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası istikrara katkı için temaslarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

            Rusya Savunma Bakanlığının, Ukrayna limanlarına giden gemileri "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" şeklinde tanımlama kararına açıklık getiren Verşinin, söz konusu gemilerde incelemelerin yapılacağını söyledi.

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