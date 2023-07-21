Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! Gündem tahıl koridoru...

"TÜRKİYE İLE ETKİLEŞİM ALANIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında üst düzey temasların sürdüğünü belirterek, "Türkiye ile çok yakın ve geleneksel temaslarımız var. Onlarla da şu anda iletişim halindeyiz ve mevcut durumda ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik etkileşim alanımız çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki üst düzey temasların da süreceğini kaydeden Verşinin, "Türkiye'de veya Rusya'da, en üst düzeydeki herhangi bir temasın elbette çok büyük ve ciddi bir gündemi olur." dedi.

Verşinin, Türkiye'nin tahıl anlaşması kapsamında yürüttüğü diplomatik girişimleri olumlu olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Hem Moskova'da hem de Ankara'da birçok istişarelerde bulundum. Türk meslektaşlarımın potansiyellerini, bilgilerini ve mesleki becerilerini çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum." diye konuştu.