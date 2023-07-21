Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! Gündem tahıl koridoru...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.
Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan uçakta yaptığı açıklamada Tahıl Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"
Rusya'nın gıda koridorunu kapatma meselesinin Avrupa basınında, "İsveç'e NATO'da yeşil ışık yakılması, Türkiye'nin arabuluculukta önemini azalttı." şeklinde ifade edildiğinin aktarılmasının ardından, "Böyle bir görüşe katılır mısınız?" sorusuna Erdoğan, bu görüşe katılmadığını belirtti.
Türkiye'nin şu anda Rusya ile ilişkilerini devam ettirdiğini belirten Erdoğan, gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerek MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyaretiyle inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya'nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir."