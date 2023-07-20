Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Kiryakos Miçotakis'ten skandal paylaşım! Yunan basını Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ GÖSTERDİ

Skandal bir haritaya yer veren ve Türkiye'yi KKTC'de "işgalci" olarak göstermeye çalışan Miçotakis, Kıbrıs'ın 49 yıl önce "Türk işgaline uğradığı" savunarak "'Unutmuyorum' sloganı güncel ve aktif olmaya devam ediyor." dedi.

Hem Türkiye hem de KKTC ile ilgili suçlamalarda bulunan Miçotakis sosyal medya paylaşımında şu skandal ifadelere yer verdi:

"21. yüzyıl, topraklarında işgal ordusu bulunan bölünmüş bir Avrupa ülkesine müsamaha göstermez."

YUNAN BASINI DA PROVOKASYON PEŞİNDE

Miçotakis gibi Yunanistan basını da provokasyon peşinde koştu.

Proto Thema isimli yayın organı Türkiye'yi işgalcilikle suçlarken "Kıbrıs'ın Türk işgalinden bu yana neredeyse yarım yüzyıl geçti" şeklinde skandal bir başlık kullandı.

Kathimerini ise 1974'te Yunan donanmasında görev yapan bir Yunan denizcinin konuşmalarına yer vererek "Türk işgali" ifadeleriyle gerçekleri çarpıttı.

İŞTE KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Peki Kıbrıs Barış Harekatı neden düzenlendi? Yunanistan'ın yalanlarına karşısı tüm ayrıntılarıyla Kıbrıs Barış Harekatı...

Kıbrıs Barış Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumları arasında 1959'da imzalanan Zürih ve Londra anlaşmalarıyla kuruldu. Anlaşmada imzası bulunan 3 ülke Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü oldu.