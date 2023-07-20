Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Kiryakos Miçotakis'ten skandal paylaşım! Yunan basını Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Yunanistan imza attığı tahrikleri sürdürüyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri, 49 yıl önce Kıbrıs'ta Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği zulme son vermek ve huzur getirmek için Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenledi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49 yıl dönümünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunan basını provokasyonlara imza attı.
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.
TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİ GÖSTERDİ
Skandal bir haritaya yer veren ve Türkiye'yi KKTC'de "işgalci" olarak göstermeye çalışan Miçotakis, Kıbrıs'ın 49 yıl önce "Türk işgaline uğradığı" savunarak "'Unutmuyorum' sloganı güncel ve aktif olmaya devam ediyor." dedi.
Hem Türkiye hem de KKTC ile ilgili suçlamalarda bulunan Miçotakis sosyal medya paylaşımında şu skandal ifadelere yer verdi:
"21. yüzyıl, topraklarında işgal ordusu bulunan bölünmüş bir Avrupa ülkesine müsamaha göstermez."
YUNAN BASINI DA PROVOKASYON PEŞİNDE
Miçotakis gibi Yunanistan basını da provokasyon peşinde koştu.
Proto Thema isimli yayın organı Türkiye'yi işgalcilikle suçlarken "Kıbrıs'ın Türk işgalinden bu yana neredeyse yarım yüzyıl geçti" şeklinde skandal bir başlık kullandı.
Kathimerini ise 1974'te Yunan donanmasında görev yapan bir Yunan denizcinin konuşmalarına yer vererek "Türk işgali" ifadeleriyle gerçekleri çarpıttı.
İŞTE KIBRIS BARIŞ HAREKATI
Peki Kıbrıs Barış Harekatı neden düzenlendi? Yunanistan'ın yalanlarına karşısı tüm ayrıntılarıyla Kıbrıs Barış Harekatı...
Kıbrıs Barış Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumları arasında 1959'da imzalanan Zürih ve Londra anlaşmalarıyla kuruldu. Anlaşmada imzası bulunan 3 ülke Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörü oldu.
Kıbrıs Türkleri ve Rumları arasında ortaklık temelinde, uluslararası antlaşmalar uyarınca 1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda iki halka eşit siyasi hak ve statü verildi.
Kıbrıs Rum tarafı, Cumhuriyet'in kurulmasının akabinde Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından izole etme, Ada'daki varlıklarını sona erdirme ve Yunanistan ile birleşme (Enosis) yolunu açmaya yönelik girişimlerini sürdürdü.
Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Rumların tek taraflı güç kullanımıyla Anayasa'yı feshetmelerinden sonra 1963'te fiilen son buldu.
Enosis hedeflerini ulaşabilmek için silahlanan Rumlar, Yunanistan'ın da desteğiyle 1963-1974 döneminde Kıbrıslı Türklere yönelik baskı, zulmü ve ambargoyu durmaksızın devam ettirdi.
Rumlar içerisinde, Kıbrıs Türklerinin ortaklık devletinin yönetiminden uzaklaştırılmalarının ardından fikir ayrılıkları başladı.
EOKA mensupları arasındaki görüş ayrılıkları, Türkiye'nin müdahalesinden endişe eden ve Kıbrıs Türklerini ekonomik yoldan bitirmeyi dileyen Rum lider Makarios ve daha hızlı sonuç alınmasını isteyen eski cuntacılardan oluşan EOKA-B mensuplarının karşı karşıya gelmesine sebep oldu.
EOKA lideri Nikos Sampson, Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Makarios'a karşı darbe yaptı ve iktidarı ele geçirdi.