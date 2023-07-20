YKS açıklandı herkes yurtları merak etmeye başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan KYK yurtları hakkında açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi inceleme yapmak üzere Hatay'a geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
"HAZIRLIKLARIMIZ YAPIYORUZ"
Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Bak, Hatay'ın depremlerden en çok etkilenen illerin başında geldiğini söyledi. Yaraların sarılması için çaba gösterdiklerini kaydeden Bak, "Yaklaşan eğitim öğretim yılı nedeniyle özellikle deprem bölgesi illerimizde KYK'ya başvuracak öğrencilerimizle ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. Durum tespiti yapıyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki günlerde tekrar deprem bölgesinde olacak" dedi.
"ARKADAŞLARIMIZ BU NOKTADA ÇABA GÖSTERİYORLAR"
Sosyal hayatını devamı için gerekli çalışmaların süratle yapıldığını da ifade eden Bak, Hatayspor'un Süper Lig'den izin istemesi ve yeniden bu sezonda da yoğun bir şekilde hazırlıklara başlamasının da önemli olduğunu kaydetti. "Arkadaşlarımız bu noktada çaba gösteriyorlar" diyen Bak, şöyle konuştu: