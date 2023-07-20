YKS açıklandı herkes yurtları merak etmeye başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan KYK yurtları hakkında açıklama

"Hayatın akışının devam etmesi gerekiyor. Bu noktada da yönetici arkadaşlarımıza, hocalara ve teknik direktörlere teşekkür ederiz. Volkan Demirel Bey'in gerçekten önemli şekilde sürece katkısı oldu. Vekillerimiz burada önemli süreçleri yönettiler, herkese teşekkür ediyoruz. Biz de yaraları sarmak hem Hatayspor'a hem diğer takımlarımıza destek olmak için bakanlık olarak gerekli yardımları ve düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle burada zarar gören spor tesislerini onarmak, yeni tesisler yapmak için burada Valiliğimiz ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzce hazırlanan bir brifing alacağız. Oradan da süratle sahada eyleme geçeceğiz. Diğer illerde de konteyner kentlerde çocuklar için seyyar havuzlar başta olmak üzere seyyar tesisler, spor alanları oluşturuyoruz. Hatta çocukları alıp spor salonlarına götürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaz spor okullarını açtık. Çocukların normale dönmesi için de bu çabayı sağlıyoruz. Valiliklerimizle koordineli olarak çocuklarımızı kentlerden alıp salonlara, havuzlara götürüyoruz. Orada bir nevi rehabilite oluyorlar."