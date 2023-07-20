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    • 20.07.2023 12:32
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    AK Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri için özel çalışma! Başkan Erdoğan'a sunum yapılacak

    Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken AK Parti hummalı çalışmalarına devam ediyor. AK Parti’de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi, kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. Bu kapsamda CHP’de olan belediyelerin geri alınması ele alınırken İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kazanılması için ayrı bir parantez açıldığı öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Körfez turu sonrasında söz konusu çalışma hakkında sunum yapılacağı öğrenildi.

    İHA
    AK Parti’den 3 büyükşehire özel çalışma!

    AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta'dan oluşan ekip dün bir toplantı gerçekleştirdi.

    SUNUMLAR YAPILDI: 3 BÜYÜKŞEHİRE AYRI PARANTEZ AÇILDI

    Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Karaaslan bir sunum gerçekleştirdi.

    Yavuz'un sunumunda, CHP'de olan belediyelerin geri alınması ele alınırken İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kazanılması için ayrı bir parantez açıldığı öğrenildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A TOPLANTIDA ANLATILACAK

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu tamamlamasından sonra AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi.

        AK Parti'de Mart 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının ikinci haftası yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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