AK Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri için özel çalışma! Başkan Erdoğan'a sunum yapılacak

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta'dan oluşan ekip dün bir toplantı gerçekleştirdi.
SUNUMLAR YAPILDI: 3 BÜYÜKŞEHİRE AYRI PARANTEZ AÇILDI
Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Karaaslan bir sunum gerçekleştirdi.